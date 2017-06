Tusk boi się Nord Stream 2

© Sputnik. Sergey Guneev Gazprom uzgodnił z partnerami finansowanie Nord Stream 2

A tak naprawdę nie leży w interesie Ukrainy, czemu Tusk również dał wyraz. Przewodniczący Rady Europejskiej wyraził ubolewanie, iż budowa drugiej nitki gazociągu z Rosji do Niemiec „pozostawi Ukrainę na łasce Rosji". Skąd taka przemożna troska o los wschodniego sąsiada Polski? To zapewne echa polityki krajowej, ponieważ europejscy dostawcy, firmy z kluczowych państw wspólnoty, umowę z Rosją podpisały bez wahania i zgodziły się partycypować w pokryciu połowy kosztów (a są to koszta niemałe, bo aż 9,5 miliarda euro).

Pod koniec kwietnia umowę z rosyjskim Nord Stream 2 AG podpisały francuski koncern energetyczny Engie, austriacki koncern naftowy OMV, brytyjsko-holenderski Shell, a także dwie niemieckie spółki: Uniper i Wintershall. Juncker zaznaczył już wcześniej, że Bruksela musi przygotować ze swojej strony ramy prawne dla poszczególnych etapów wdrażania projektu, jednak do tej pory nie doczekaliśmy się konkretów.

Przewodniczący Komisji Europejskiej zaznaczył, że budowa i finansowanie przebiegać musi w zgodzie ze wszystkimi unijnymi regulacjami. Nie było tam jednak ani słowa o lojalności względem Ukrainy.

Jeśli budowa pójdzie zgodnie z planem, już w 2019 roku druga nitka Nord Stream będzie dostarczać rosyjski gaz do krajów Europy Zachodniej. Protesty słychać głównie ze środkowej części kontynentu — Polska boi się jeszcze większego uzależnienia od Federacji Rosyjskiej, a Ukraina wie, że straci swoją dotychczasową pozycję istotnego kraju tranzytowego.

Szydło: Nord Stream 2 zagraża Europie!

Niespodziewanie w tej kwestii i Donald Tusk i Beata Szydło mówią jednym głosem: — To projekt polityczny, to inwestycja, która nie jest bezpieczna dla Europy i naszego regionu — mówiła w maju polska premier. Poparł ją również Morten Petersen — europoseł, będący wiceprzewodniczącym Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim: — Z jednej strony tworzymy podstawy unii energetycznej, której celem jest zmniejszenie zależności energetycznej, a z drugiej zwiększamy tę zależność od jednego dostawcy. Nord Stream 2 niesie ze sobą wiele implikacji dla bezpieczeństwa i polityki energetycznej — mówi mediom.

