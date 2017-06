Czy należy zwiększać wydatki na obronność?

© Sputnik. Maksim Blinow Rosjanie wymienili swoich wrogów i przyjaciół

Sondaż. Zwiększenie wydatków na obronę

Wszystkie kraje NATO, w tym również Niemcy, Francja i Włochy zobowiązały się wydawać na obronność 2% PKB. Według ocen NATO w 2016 roku Niemcy przeznaczyły na te cele tylko 1,19% PKB, Francja — 1,78%, Wielka Brytana 2,21% i Włochy — 1,1%.

Jak wynika z sondażu, na pytanie, czy Pana/Pani kraj powinien zwiększyć wydatki na obronność do 2% PKB, odpowiedź twierdząca padła ze strony większości Brytyjczyków (54%), 44% Francuzów, 36% Niemców i poniżej 35% Włochów. We Francji i Wielkiej Brytanii taką konieczność widzi więcej przedstawicieli starszego pokolenia, a już w Niemczech i we Włoszech, na odwrót, to młodzi ludzie uznają za konieczność zwiększenie wydatków na obronność, a starsi uznają ten środek za zbyteczny.