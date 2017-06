Serbowie postawią NATO przed sądem

© AP Photo/ Rikard Larma W Serbii powstanie pomnik ofiar agresji NATO

W skład zespołu wejdą najlepsi adwokaci z Serbii, a także z UE, Rosji, Chin i Indii. Na czele zespołu stanie znany serbski prawnik Srdjan Aleksic.

„Zamierzamy postawić przed sądem państwa NATO, uczestników agresji przeciwko Jugosławii, czyli w sumie 20 krajów, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyły w tej agresji. Pozwy zostaną przygotowane przeciwko każdemu państwu" — powiedział Aleksic w rozmowie ze Sputnikiem.

Prawnicy nie mają zamiaru zwracać się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Pozwy zostaną skierowane do poszczególnych organów sądowych dwudziestu państw — powiedział Aleksic.

„Uważamy, że należy to do kompetencji sądów krajowych. Wymienione kraje złamały zasady zdefiniowane w rozdziale siódmym Karty Narodów Zjednoczonych, zakazującym agresji przeciwko jakiemukolwiek kraju. Ponadto NATO złamało rozdziały piąty i szósty, bowiem NATO jest sojuszem obronnym, a nie ofensywnym. Złamane zostało prawo międzynarodowe, przede wszystkim konwencje zakazujące agresji i używania siły przeciwko suwerennym państwom".

Przed prawnikami stoi zadanie przygotowania około dwudziestu spraw, do których zostaną dołączone przekonywujące dowody rzeczowe poparte dokumentami medycznymi wskazującymi na związki przyczynowo-skutkowe między użyciem pocisków ze zubożonym uranem a wzrostem liczby chorób onkologicznych w Serbii.

„Na terytorium ówczesnej Jugosławii zrzucono od 10 do 15 ton zubożonego uranu. Wzrost liczby osób chorych na nowotwory budzi poważną trwogę. Nowotwory złośliwe diagnozowane są u 33000 Serbów rocznie. Codziennie ta straszna choroba diagnozowana jest u co najmniej jednego dziecka w naszym kraju. W porównaniu z 1999 rokiem liczba chorych na raka wzrosła pięciokrotnie. Dotyczy to zwłaszcza południa Serbii, a także Kosowa i Metochii" — oświadczył Aleksic.

Jak powiedział, w przygotowaniach pozwu wezmą udział wybitni serbscy lekarze, onkolodzy i toksykolodzy.

„O słuszności naszych wniosków świadczy chociażby fakt, że 45 włoskich żołnierzy, którzy odbywali służbę w rejonie Kosowa i ulegli bombardowaniom natowskich samolotów wykorzystujących zubożony uran, zachorowali w konsekwencji na raka. Sąd przyznał, że odpowiedzialność za to ponoszą Włochy, i teraz państwo wypłaca poważne odszkodowania w rozmiarze od 200000 do 1200000 euro za każdego chorego. Właśnie na tym będzie bazować nasz pozew. Jest też jeden żołnierz z Wielkiej Brytanii, który także był obecny w strefie skażenia, i decyzją sądu państwo musi mu wypłacić odszkodowanie" — zauważa rozmówca Sputnika.

Prawnicy uwzględnią też skutki użycia bomb kasetowych, które zabiły wielu ludzi, a także bombardowań obiektów przemysłu chemicznego i naftowego, które wyrządziły szkodę ekologii.

„Do samego tylko Dunaju przedostały się trzy tony rtęci, a wodę z tej rzeki otrzymuje dziesięć milionów osób. Skutki tej katastrofy ekologicznej odczuwamy już dziś, a szczyt zachorowań wypadnie, zdaniem uczonych, na rok 2020" — wyjaśnia prawnik.

Według Aleksica, pozew należy przygotować maksymalnie dokładnie, bo były już sytuacje, kiedy sądy krajów zachodnich odmawiały rozpatrzenia pozwów w sprawie poszczególnych epizodów bombardowań.