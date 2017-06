Ekspert: Polska „prowadzi grę" z dostawcami gazu

Premier Polski Beata Szydło nazwała przybycie metanowca ze Stanów Zjednoczonych „ historyczną chwilą " dla kraju. Dodała również, że dostawy amerykańskiego gazu pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne w regionie.

Wcześniej poinformowano, że pod koniec 2015 roku w Świnoujściu nad Bałtykiem zbudowano pierwszy terminal skroplonego gazu ziemnego (LNG). Może on regazyfikować do 5 mld metrów sześciennych gazu rocznie.

Kierownik sektoru Departamentu Ekonomicznego Instytutu Energetyki i Finansów Siergiej Agibałow w wywiadzie dla radia Sputnik wyraził opinię, że przybycie do Polski tankowca z amerykańskim gazem — to wydarzenie, mające raczej podtekst polityczny.

Na razie jest to decyzja polityczna, która może mieć również poważne konsekwencje gospodarcze. Polska mówi otwarcie, że po 2020-2022 roku nie chce przedłużać długoterminowego kontraktu z Gazpromem. Nie oznacza to jednak, że całkowicie zrezygnuje z rosyjskiego gazu. Najprawdopodobniej przejdzie na krótsze kontrakty zawierane na okres 3-5 lat, a może nawet krócej.

Polska prowadzi jednocześnie politykę dywersyfikacji. Kluczową sprawą jest cena, jaką zamierza płacić w przyszłości za rosyjski gaz. Tak więc jest to „gra" z różnymi dostawcami, sprawdzanie różnych ofert. Być może Polska uzyska w ten sposób jakieś inne warunki cenowe od dostawców. Obecnie ceny amerykańskiego gazu są zupełnie niekonkurencyjne — jest on oczywiście droższy od gazu rosyjskiego — powiedział Agibałow.

Zdaniem eksperta nie wiadomo na razie, czy te wydatki Polski na dywersyfikację gazu się opłacą — w ostatnim czasie Gazprom i tak prowadzi bardziej elastyczną politykę na europejskim rynku.

„Wcześniej zasady były dość twarde — kontrakty zawierano na 20-30 lat, bardziej rygorystyczne były również warunki corocznego odbioru gazu — nie mniej niż 80% sumy zapisanej w kontrakcie. Obecnie polityka gazowa staje się bardziej elastyczna: kontrakty są krótsze, klauzula „bierz lub płać" również się zmienia. Oprócz tego inaczej kształtują się ceny. Jeśli wcześniej były one ściśle związane z cenami ropy, to obecnie konsumenci chcą, aby było więcej giełdowej, rynkowej ceny gazu. Dlatego zmiany, które mają miejsce, to zwiększenie elastyczności (w sektorze gazowym — red.) — uważa Siergiej Agibałow.