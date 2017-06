Politolog: Polska będzie utrudniać integrację Ukrainy z UE

Według Dmitrija Abzałowa, Polska obawia się, że migranci przyjeżdżać będą do Polski nie w celach turystycznych lecz zarobkowych. Jeśli tak będzie, Polska może stać się pierwszym krajem, który wprowadzi ograniczenia w ruchu bezwizowym z Ukrainą.

„Biorąc pod uwagę strukturę konsumpcji na Ukrainie, jest rzeczą oczywistą, że Ukraińcy nie dysponują dużą sumą pieniędzy, dlatego nie będą tak po prostu jeździć do Europy na wypoczynek. Mowa, przede wszystkim, o migracji zarobkowej. Ludzie będą przyjeżdżać na trzy miesiące, żeby gdzieś nieformalnie podjąć pracę, i domagać się azylu politycznego, którego ciężko będzie odmówić. W takim przypadku Polska może okazać się głównym przeciwnikiem normalnej integracji Ukrainy z UE z punktu widzenia zatrudnienia i gospodarki" — uważa politolog.

Abzałow przypomniał, że liczba ukraińskich migrantów zarobkowych już dziś jest dość duża, co wzbudza duże niezadowolenie polskich nacjonalistów.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky Pierwsi „bezwizowi" Ukraińcy już w Przemyślu

„Na Ukrainie panuje trudna sytuacja z pracą, emerytury maleją, a opłaty komunalne rosną. Jedynym wyjściem jest wyjazd do pracy za granicę. Przypomnę, że to właśnie Polsce przypadło w udziale najwięcej ukraińskich emigrantów. Z tej to przyczyny, w ostatnim czasie dochodziło tam do ataków nacjonalistów na obiekty, w których pracowali ukraińscy migranci" — zauważył Abazałow.

Wcześniej funkcjonariusze Państwowej Służby Granicznej Ukrainy informowali, że Polska bardzo niechętnie puszcza Ukraińców na swoje terytorium.

11 czerwca zaczął obowiązywać ruch bezwizowy między Ukrainą i krajami UE. Ukraińcy mają prawo wjazdu do UE bez wizy na 90 dni w celach biznesowych, turystycznych bądź rodzinnych.