Katarski politolog: Za kryzys odpowiada piąta kolumna

„Zgodnie z nową strategią polityczną, Maroko nie ingeruje w sprawy wewnętrzne innych państw, czy to państw Zatoki Perskiej, czy innych. Państwo nie ma dużej wagi na szczytach z udziałem krajów arabskich, reprezentuj je tylko minister spraw zagranicznych" — powiedział Idris al-Hani.

Maroko może wystąpić w charakterze neutralnej strony, nie może przy tym pełnić tej roli w pełnej mierze, bo jest członkiem rozmaitych koalicji — powiedział marokański politolog.

Katarski politolog natomiast, wykładowca uniwersytecki Ali al Hil powiedział w rozmowie ze Sputnikiem, że nałożone na kraj sankcje są częścią walki politycznej, która często zmienia obrany kierunek, w zależności od interesów.

„Trzy państwa Zatoki Perskiej przeprowadziły bezprawne i chaotyczne działania polityczne, niszczące bliskie więzi między naszymi krajami. Katar jest uzależniony od położenia geograficznego, historycznych więzi i wspólnej drogi, jaką z tymi państwami kroczymy".

Zdaniem katarskiego eksperta, podjęte przez państwa arabskie działania to cios w plecy. Ale Katar jest ponad to i nie będzie opuszczać się do poziomu prowadzenia walki politycznej. Decyzja o zerwaniu stosunków dyplomatycznych została podjęta na podstawie błędnych danych wywiadowczych, dostarczonych przez piątą kolumnę jednego z arabskich krajów, które nałożyły sankcje.