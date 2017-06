Falstart Brexitu? Theresa May chce, ale nie może

Nad problemami Brexitu zastanawia się publicystka Sputnika Swietłana Kałmykowa.

Premier Wielkiej Brytanii potwierdziła, że negocjacje ws. wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej rozpoczną się w przyszłym tygodniu. A dokładniej — w poniedziałek 19 czerwca. Theresa May nie ma zamiaru ich przenosić i dokonywać zmian w grafiku. Właśnie o tym uprzedziła prezydenta Francji Emmanuela Macrona w czasie wizyty w Paryżu — pisze autorka artykułu.

Tym niemniej kraje Unii Europejskiej regularnie apelują do Londynu, by nie odchodził. Na przykład minister spraw zagranicznych Danii oświadczył, że jeśli Wielka Brytania się rozmyśli i zechce być częścią Unii Europejskiej, to Kopenhaga będzie gorąco popierać taki scenariusz wydarzeń.

Wcześniej z podobnymi oświadczeniami występował minister finansów Niemiec, przedstawiciel Parlamentu Europejskiego na negocjacjach ws. Brexit i prezydent Francji. Emmanuel Macron podkreślił m.in., że wrócić będzie łatwiej przed zakończeniem negocjacji. Jednak jeśli Wielka Brytania nie będzie chciała zostać w składzie Unii Europejskiej, to Francja opowiada się za maksymalnie szybką i uporządkowaną procedurą.

Tym niemniej Theresa May jak tylko może stara się pokazać swoim współobywatelom, że Londyn nie ma drogi odwrotu i Brexit jest nieunikniony. Tymczasem w brytyjskich mediach pojawiły się już informacje, że negocjacje z Unią Europejską mogą zostać przeniesione. Przecież konserwatyści do tej pory nie ogłosili stworzenia koalicji z Demokratyczną Partią Unionistyczną Irlandii Północnej. Tym razem negocjacje nie odbyły się z powodu pożaru w domu mieszkalnym w Londynie i napiętego grafiku przywódców obu partii. Tak więc poczekajmy do poniedziałku.