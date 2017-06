Czy w Polsce znajdzie się śmiałek, który pokaże film o Putinie?

— Ta forma dialogu jest dość zaskakująca. Warto mieć na uwadze to, że w Polsce czegoś takiego nie praktykował, i nie praktykuje zarówno prezydent, jak i głowa rządu. Na tle Polski, Europy, jak i świata jest to forma wyjątkowa, zasługująca na docenienie. Ale, niestety, nic nie wskazuje na to, żeby ktoś chciał ją podchwycić, a z pewnością byłoby to z pożytkiem i dla demokracji obywatelskiej, i dla poczucia zwykłych obywateli, że mogą się jednak zwrócić do najwyższych osobistości w państwie i zadać im nurtujące ich pytania.

— Zgodzi się Pan zapewne ze mną, że postać Putina, jego osobowość, jego wizja polityczna są demonizowane przez zachodnich, i polskich zarówno, polityków, jak i media. Amerykański reżyser Oliver Stone zrealizował czteroodcinkowy film o prezydencie Rosji, w którym jest ukazany inny Putin. W USA film ten już się ukazał. Czy może on zainteresować i polskiego widza?

— Moim zdaniem z pewnością by zainteresował, ponieważ skala nagonki i stopień demonizacji Władimira Putina są tak wielkie, że w zasadzie cała propaganda stara się wykreować go na główny „szwarccharakter" XXI wieku. Z tego względu z całą pewnością budziłoby to zainteresowanie. Jednak, moim zdaniem, przy obecnym układzie politycznym żadna stacja telewizyjna nie pokusi się, żeby coś takiego pokazać, ponieważ tego typu materiał zburzyłby starannie budowany wizerunek osoby demonicznej, o jakiś skrajnych poglądach, które nijak się mają do rzeczywistości. Władimir Putin, jeśli mu się przyjrzeć, nie jest ani politykiem skrajnym, ani szczególnie radykalnym. Przeciwnie, jest politykiem umiarkowanym i przewidywalnym . Z tego względu uważam, że długo będziemy musieli czekać, żeby ten film ukazał się w mediach głównego nurtu.

— Jeśli się ukazał w Ameryce, to miejmy nadzieję, że w Polsce znajdzie się śmiałek, który ten film pokaże. Bądźmy dobrej myśli.