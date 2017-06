„Głęboko żałuję, że cię nie wywaliłem" - Waszczykowski listy pisze

© AFP 2017/ Michal Cizek Waszczykowski: już odbieram telefony z gratulacjami!

Były ambasador RP w Hiszpanii i USA Ryszard Schnepf rozpętał dyplomatyczną awanturę po tym, jak we wtorkowym wydaniu magazynu „SuperExpress" został oskarżony o bezprawne pobieranie dodatku z MSZ „na niepracującą żonę", gdy tymczasem jego żona pracowała w TVP. Schnepf tłumaczył, że dziennikarze nie wiedzą, o czym dokładnie piszą, ponieważ każdy ambasador otrzymuje dodatek na utrzymanie rodziny, a wysokość dopłat reguluje ministerstwo. Były ambasador w ataku dziennikarzy wietrzy rękę ministra Waszczykowskiego. Obaj panowie nie rozstali się w zgodzie.

Schnepf uważa, że Waszczykowski chce mu zaszkodzić w ramach zemsty za jego krytyczny stosunek do działań obecnej ekipy, a także za przeprowadzenie przez żonę ambasadora wywiadu ze Zbigniewem Brzezińskim, który ośmieszał Witolda Waszczykowskiego.

Zgoda, za to można kogoś nie lubić. Można też ignorować. Ale wykorzystywać autorytet i aparat Ministerstwa Spraw Zagranicznych do załatwiania osobistych porachunków? Jak szczotkę do zamiatania własnych brudów? Wstyd i hańba, Panowie! — napisał Schnepf na Facebooku. I wyciągnął na wierzch „kwity" na Waszczykowskiego.

Okazuje się, że szef polskiej dyplomacji w prywatnej korespondencji bynajmniej nie dba o to, by trzymać się protokołu. Schnepf wyznał: „Po naszym wyjeździe z Waszyngtonu przeprowadzono kontrolę w placówce. Grzebano w mailach i przesłuchiwano byłych współpracowników. Od powrotu do kraju w końcu lipca 2016 r. próbowano zbierać na nas haki". I ujawnił prywatne maile oraz SMS-y od szefa MSZ. Oto niektóre z nich:

„No więc żona w Gazecie Wyborczej? Jestem krytykowany, że nie odwołałem Cię natychmiast. Mam tego żałować?"; „Oglądałem Horyzont. Po tych Twoich wypowiedziach głęboko żałuję, że nie wywaliłem Cię z ambasady rok temu razem z Arabskim. To jeden z wielkich błędów mojej polityki w MSZ".

Dyplomacja sztuka trudną.

