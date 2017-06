„Ustawa o reintegracji Donbasu - nowy pretekst, by oskarżyć Moskwę"

„(Dokument — red.) obejmuje pakiet działań i kroków, które trzeba będzie podjąć w celu zapewnienia reintegracji, określenia systemu prawnego" — czytamy w komunikacie służby prasowej Poroszenki. Ukraiński prezydent zapewnił, że dokument bazuje na warunkach przewidzianych porozumieniami z Mińska.

Poroszenko uważa przy tym za bezcelowe przerywanie operacji wojskowej na Donbasie. „Jeśli zrezygnujemy z operacji antyterrorystycznej, nie dając przy tym żołnierzom prawa do adekwatnej reakcji w warunkach agresji, pozostawimy Ukrainę bezbronną" — uważa ukraiński prezydent.

© Sputnik. Sergey Averin Ukraińcy cieszą się z otwartej Europy, a tymczasem w Donbasie bez zmian

Jak powiedział, równolegle z pracą nad projektem ustawy podejmowane będą działania zmierzające do uregulowania konfliktu.

Na antenie radia Sputnik politolog Aleksandr Dudczak wyraził opinię, że nowy projekt ustawy będzie dla ukraińskich władz kolejnym powodem do oskarżeń pod adresem Rosji.

„Kiedy słyszymy słowo „reintegracja", to wyobrażamy sobie coś pokojowego, nacelowanego na zjednoczenie. W danym jednak przypadku trzeba pamiętać, kto o tym mówi. Poroszenko, który wcale nie zamierza przerywać operacji wojskowej. Ukraiński prezydent już wspomniał, że ziemie (na Donbasie) są „okupowane", a co za tym idzie, trzeba będzie nazywać po imieniu „okupanta". Wszystkie wysiłki będą raczej skierowane na to, żeby znów oskarżyć Rosję o niewypełnienie mińskich porozumień" — powiedział Aleksandr Dudczak.

Politolog uważa, że w najbliższej perspektywie nie należy spodziewać się tego, że na Donbasie zapanuje pokój.

„Jakkolwiek smutne by to nie było, należy się raczej spodziewać zaostrzenia sytuacji na Donbasie. Najpewniej będą podejmować starania o zintegrowanie Donbasu przy pomocy siły i, jak zwykle, czytać porozumienia z Mińska w takim kluczu, w jakim to wygodne dla Kijowa… Najprawdopodobniej siły zbrojne Ukrainy podejmą próbę przerwania linii rozgraniczającej strony konfliktu i ustanowienia kontroli na granicy. Kijów będzie najpewniej hołdować zasadzie: „najważniejszy jest udział, a nie zwycięstwo". Dla nich najważniejsze jest rozpoczęcie szeroko zakrojonych działań bojowych" — mówi Aleksandr Dudczak.