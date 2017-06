Jarek - Trump, dwa bratanki

Wicemarszałek Senatu Adam Bielan oświadczył, co następuje: „Jeśli strona amerykańska wystąpi o takie spotkanie, to być może to niego dojdzie". Żadnego „byłoby nam niezmiernie miło", żadnego „serdecznie zapraszamy prezydenta Trumpa".

Nie ma co owijać w bawełnę: w końcu jesteśmy 38-milionowym krajem, za którego wschodnią granicą kończy się Unia Europejska. A Amerykanie? Cóż, są tylko światowym mocarstwem, które zginęłoby gdyby nie zadbało o umocnienie wschodniej flanki NATO. Poza tym USA mają tylko prezydenta. My mamy i prezydenta, i Naczelnika! To oczywiste, że to oni muszą zabiegać o spotkanie z nami.

© AFP 2017/ Jure Makovec O czym Poroszenko porozmawia z Trumpem

Donald Trump zawita do Polski 5 lipca, to już pewne. „To jest tak, że gospodarzem tej wizyty jest głowa państwa, czyli pan prezydent Andrzej Duda. Będą długie rozmowy bilateralne prezydenta Trumpa z prezydentem Dudą , ale pamiętajmy, że będzie też potrzeba zarezerwowania sporej ilości czasu na spotkania z przywódcami 11, 12, może nawet 13 krajów, którzy będą w Warszawie, i na obrady Trójmorza" — wyjaśnił Adam Bielan zawiłości dyplomatyczne. A jak zjadą do nas przywódcy 13 krajów, to przecież nie do pomyślenia, żeby taka feta ominęła posła Jarosława Kaczyńskiego.

© AFP 2017/ MOLLY RILEY Polska + USA = Miłość z wyrachowania

Czy prezydent USA spotka się z przewodniczącymi największych polskich partii politycznych, jeszcze nie wiadomo. „Takie decyzje jeszcze nie zapadły. Nie wiem, czy prezydent Trump będzie się spotykać z przywódcami innych partii politycznych, natomiast mogę powiedzieć, że prezydentowi Trumpowi będzie towarzyszyła bardzo duża grupa jego ministrów, bardzo ważnych polityków, którzy odpowiadają za rozmaite dziedziny. Będzie sekretarz stanu RexTillerson, będzie doradca ds. bezpieczeństwa narodowego gen. McMaster".

Tym bardziej w tak zacnym gronie nieobecność Prezesa byłaby nie do pomyślenia. Dlatego też — stwierdził Bielan, „jeżeli strona amerykańska wystąpi o takie spotkanie, to być może to niego dojdzie". To jasne jak słońce.

Ps. I wcale, ale to wcale nie jest tak, że Trump jedzie 6 lipca na szczyt G-20 do Niemiec i Polskę ma w zasadzie po drodze.

Poglądy autorki mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.