Amerykańska hańba, czyli w co zamienią się nowe sankcje wobec Iranu i Rosji

Liderowi Republikanów w Senacie Mitchowi McConnellowi udało się w ubiegłym tygodniu doprowadzić do ostatecznego głosowania nad projektem ustawy dotyczącym wprowadzenia nowych sankcji wobec Iranu i Rosji. Inicjatywę już poparły dwie partie polityczne. Teraz trafi pod głosowanie w obu izbach Kongresu, a następnie na biurko prezydenta Donalda Trumpa.

Zdaniem senatorów należy wprowadzić restrykcje wobec Moskwy za udział w wojnie w Syrii i na Ukrainie, a także z powodu oskarżeń o ingerencję w ubiegłoroczne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.

W stosunku do Iranu sankcje powinny zostać wprowadzone w związku z rozwojem programu tworzenia pocisków balistycznych.

Sytuację komentuje w wywiadzie dla Sputnik Persian Hassan Beheshtipour, irański obserwator polityczny specjalizujący się w polityce międzynarodowej, ekspert ds. jądrowych i komentator irańskiego anglojęzycznego kanału PressTV.

— Bez wątpienia te sankcje, które zamierzają nałożyć na Iran, u swoich podstaw są sprzeczne z postanowieniami Wspólnego Kompleksowego Planu Działań. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że porozumienie jądrowe zakłada, iż jeśli Iran spełnia wymagane warunki pod nadzorem MAEA, to żadne ograniczenia nie powinny być wprowadzane – sygnatariusze porozumienia powinni dążyć jedynie do współpracy. Stany Zjednoczone są jednym z sygnatariuszy tego dokumentu. Ale Amerykanie, ściśle mówiąc Senat, nie tylko nie dążą do współpracy, ale ich działania mają na celu podważenie współpracy międzynarodowej. Ważną rolę odegrali tu właśnie izraelscy lobbyści w Senacie USA. Jednak najbardziej dziwi to, że za wprowadzeniem sankcji wobec Iranu opowiada się większość Republikanów, a wobec Rosji — Demokratów.

Republikanie, aby upiec dwa zające na jednym ogniu i otrzymać wsparcie Demokratów, celowo włączyli inicjatywę dotyczącą restrykcji w stosunku do Rosji w projekt ustawy w sprawie sankcji wobec Iranu. Ale czy ta szalona inicjatywa odniesie sukces, obecnie trudno powiedzieć.

Jeśli Kongres zatwierdzi ten projekt, a Donald Trump go podpisze, będzie to hańba dla USA. Przecież zawarto porozumienie, że wszyscy sygnatariusze zobowiązali się do współpracy, a nie do zaostrzania i wprowadzania nowych sankcji pod niedorzecznymi pretekstami – ingerencja w wybory prezydenckie w USA, wspieranie terroryzmu i łamania praw oraz wolności.

Takie posunięcie ze strony USA doprowadzi ten kraj jedynie do izolacji na arenie międzynarodowej.

Amerykanie nie wywiązywali się ze zobowiązań w przypadku wielu umów i porozumień międzynarodowych. Porozumienia jądrowego nie mogą otwarcie zerwać, bo wiedzą, że odpowiedź Iranu będzie ostra.

Ważne jest, aby pamiętać, że ścisła współpraca między Iranem a Rosją może stać się potężnym katalizatorem sankcji, które zamierza się na nas nałożyć.