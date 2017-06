„Sprawa Ukrainy stała się pochodną relacji amerykańsko-rosyjskich"

© Sputnik. President of the Ukraine Press-Service Trump „nie tak” nazwał Ukrainę

— Wydaje mi się, że Poroszenko w tych wszystkich układach geopolitycznych odgrywa rolę przedmiotową. Zresztą, niestety również rola Ukrainy została do tego zdegradowana. Czyli jest to karta wymienna w grze większych graczy. Niestety, z ubolewaniem trzeba to powiedzieć, z całym współczuciem do społeczeństwa i narodu ukraińskiego. Poroszenko jako osoba, która przyszła do władzy na skutek zmian pomajdanowych, wspartych przez siły zachodnie, cały czas liczy na poparcie Zachodu. Wiemy, że sytuacja geopolityczna ulega bardzo dynamicznym zmianom, w szczególności po niespodziewanym dojściu do władzy prezydenta Donalda Trumpa, który zakłócił dotychczasowe przewidywane i logiczne, z pewnego punktu widzenia, posunięcia w geopolitycznych rozkładach świata. Posunięcia Trumpa są niespodziewane i dość sprzeczne. Jego retoryka przed wyborami w znacznej mierze odbiega od tych poczynań, które są w tej chwili podejmowane. Zresztą, poczynania dość nerwowe i świadczące o braku solidnej i konsekwentnej działalności, polegającej też na poparciu społeczeństwa amerykańskiego. Wiemy też, że Trump w tej chwili jest osobą w znacznej mierze zagrożoną.

Możemy tylko się domyślać, jest to tajemnicą poliszynela, że trwają solidne i gruntowne negocjacje z Rosją, bowiem uregulowanie relacji między Stanami Zjednoczonymi i Rosją jest jednym z podstawowych zagadnień stabilizacji współczesnej sytuacji na skalę globalną. Takie negocjacje z pewnością trwają. Takie negocjacje doprowadzą do spotkania prezydentów USA i Rosji, którzy będą na posiedzeniu szczytu G20. W tych układach rządzący współczesną Ukrainą, czyli rząd prezydenta Piotra Poroszenki jest zagrożony i musi udowadniać swoją niezbędność w tej konstrukcji geopolitycznej. Relacje z Rosją zostały doprowadzone do punktu wrzenia, zostały spalone wszystkie mosty i trudno liczyć na wytonowanie, tym bardziej, że społeczeństwo ukraińskie zostało bardzo mocno zradykalizowane w duchu antyrosyjskim.

Ta wizyta pozostawia dużo do myślenia. Z jednej strony to lekceważące traktowanie gościa przez prezydenta Trumpa , a z drugiej strony bez przerwy podkreślanie, że była to pełnowartościowa wizyta. Warto zauważyć, że strona ukraińska bez przerwy nadużywa określeń typu, że była to ważna wizyta. Ale miny osób spotykających się i cała otoczka dyplomatyczna, która towarzyszyła temu wydarzeniu, sama za siebie mówi. To są próby uzyskania wsparcia USA podejmowane przez rząd kijowski, który został uwiarygodniony i w znacznej mierze zmotywowany do działalności takiej a nie innej przez Stany Zjednoczone za czasów Obamy. Natomiast decyzje zapadają na innej linii i powściągliwość prezydenta Trumpa świadczy o tym, że wiele się zmieniło w polityce światowej.

- Jeżeli chodzi o pana ambasadora Piekło, to według licznych ocen jest to osoba bardzo mocno powiązana z polityką Stanów Zjednoczonych. Co niektórzy twierdzą, że nawet w większym stopniu niż z dyplomacją polską. Jest to osoba, która została wytypowana na stanowisko ambasadora jeszcze za czasów administracji Obamy, kiedy relacje amerykańsko-rosyjskie układały się jednoznacznie. W tej chwili sytuacja ulega zmianie. Jaka będzie zmiana, jak się potoczą relacje? Nie wiadomo. Negocjacje trwają. Może rąbka tajemnicy na temat nowej jakości stosunków amerykańsko-rosyjskich uchyli nam spotkanie na szczycie, które niedługo się odbędzie. Natomiast sam Piekło postępuje i działa zgodnie ze starymi wytycznymi, w duchu instrukcji, które wcześniej zostały mu podane. W mojej ocenie nie jest to głos dyplomacji polskiej do końca suwerennej.

A na temat awantury…To głos, który w ogóle się nie wpisuje w jakieś dyskusje trwające na szczeblu politycznym. Może w jakiś sposób koresponduje z sekretarzem stanu, który wspomniał, że można zastosować jakieś inne formy niż format normandzki. Ale nie sądzę, żeby Stany Zjednoczone tak mocno chciały się w tej chwili zaangażować w sprawy Ukrainy. Sprawa Ukrainy stała się dla polityki globalnej mniej istotna i stała się pochodną relacji amerykańsko-rosyjskich, które ulegają zmianie.