Europa Zachodnia obstawia: kto następny w kolejce do wyjścia z UE?

22 czerwca mija rok od czasu przeprowadzenia referendum o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. I po upływie roku ponad połowa mieszkańców Wielkiej Brytanii (55%) uważa, że w ślad za Zjednoczonym Królestwem podąży kolejny kraj, a nawet kilka państw. Ich przeczucia podziela połowa Włochów, 42% Francuzów i 39% Niemców.

Natomiast jedna trzecia Francuzów (33%) i Włochów (32%), 39% Niemców i zaledwie 18% Brytyjczyków uważa, że żaden kraj nie wyjdzie z UE.

© Sputnik/ Ile państw wystąpi z Unii Europejskiej?

Sondaż został przeprowadzony w okresie od 21 do 25 kwietnia we Francji, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii przez najstarszy we Francji ośrodek badania opinii publicznej Ifop na zlecenie Sputnik News. W badaniu wzięło udział 3 203 respondentów w wieku ponad 18 lat. Przy doborze próby brano pod uwagę płeć, wiek i miejsce zamieszkania respondenta. Maksymalny błąd oszacowania dla danych z poszczególnych krajów wynosi +-/3,1% przy poziomie ufności wynoszącym 95%.

Sputnik.Opinie to międzynarodowy projekt badań opinii publicznej uruchomiony w styczniu 2015 roku. Partnerem projektu jest znany ośrodek badawczy Populus. W ramach projektu „Sputnik.Opinie" regularnie przeprowadzane są badania opinii publicznej w Europie i Stanach Zjednoczonych na temat najbardziej palących kwestii społecznych i politycznych.

Sputnik (sputniknews.com) to agencja informacyjna i radio z multimedialnymi hubami informacyjnymi w kilkudziesięciu krajach. Sputnik obejmuje witryny, radiofonię analogową i cyfrową, mobilne aplikacje i strony na portalach społecznościowych." Zapoznajcie się z innymi sondażami Sputnik.Opinie.