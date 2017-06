Popem być. Coraz więcej Rosjan chce zostać kapłanami

Kierownicy placówek edukacyjnych i seminarzyści wiążą wzrost zainteresowania wykształceniem duchownym z podniesieniem jego statusu w Rosji. Prorektor seminarium św. Mikołaja na Ugrieszy oznajmił o „zupełnie nowym stosunku do seminariów duchownych w Rosji" i podkreślił, że absolwentom będą wydawane dokumenty według wzoru dyplomów państwowych.

Liczba osób przyjętych na wydziały przygotowawcze wyższych uczelni duchownych i planujących zostać duchownym wzrosła przez ostatni rok o 25%. Na kursy przygotowawcze 2016-2017 będące warunkiem wstąpienia do seminarium przyjęto 827 osób (w roku akademickim 2015-2016 było takich osób 662). Taką informację udostępniła kanałowi RT komisja ds. edukacji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

© Sputnik. Władimir Astapkowicz Patriarcha Cyryl otrzyma luksusowy prezent

O 19% zwiększyła się też liczba osób przyjętych na pierwszy rok uczelni podlegających Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu — do 1539 w 2016 roku (w 2015 roku było ich 1338). W sumie, w podlegających kościołowi prawosławnemu seminariach na kapłanów kształci się 5877 osób.

Prorektor ds. dydaktyki seminarium św. Mikołaja na Ugrieszy, prezbiter Walerij Duchanin powiedział w rozmowie z RT, że wzrost zainteresowania wykształceniem duchownym może być związany z ostatnimi reformami procesu kształcenia.

„Rosyjska Cerkiew Prawosławna zaczęła odnosić się do kształcenia duchownego systemowo" — mówi prezbiter. „Czuwa nad jakością procesu kształcenia, zatwierdza nowe wymogi wobec pedagogów odpowiedzialnych za część wychowawczą. Ogólne wymogi sprowadzają się też do tego, żeby seminaria dążyły do uzyskania certyfikatu Państwowej Komisji Akredytacyjnej. My także się do niej przygotowujemy" — mówi prezbiter.

Jak powiedział, to „zupełnie nowy stosunek do uczelni duchownych w Rosji". „Dyplomy absolwentów będą wydawane według wzoru państwowego" — podkreśla prezbiter.

© Sputnik. Maksim Blinov 5 faktów o Chrzcie Pańskim w Rosji, o których nie wiecie

Duchanin powiedział, że do seminariów wstępują ci, którzy postanowili rzucić pracę z dobrym wynagrodzeniem albo biznes. „Teraz uczy się u nas student Artiom, który wychowuje już troje dzieci. Ma ok. 27 lat. Miał dobrze opłacaną pracę, zajmował wysokie stanowisko w jednym przedsiębiorstwie — dokonywał oceny ryzyka w działalności gospodarczej. Jest wysokiego szczebla specjalistą, ma nawet stopień magistra ekonomii. Tym nie mniej nie odnalazł tam sensu życia, przyszedł do cerkwi i wstąpił do seminarium na studia dzienne. Uczy się dobrze, jest zdolny, zdyscyplinowany" — powiedział prorektor seminarium.

Tymczasem docent katedry społeczno-humanitarnych dyscplin wydziału nauk społecznych i ekonomicznych Rosyjskiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej Igor Zagarin podkreśla, że lansowany przez media wizerunek stabilności, jaką daje zawód kapłana nie ma przeważnie nic wspólnego z tym, jak jest naprawdę.

„Jest duża grupa kapłanów, którzy służą w niedużych wsiach i znajdują się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. W cerkwi utarło się nawet wyrażenie „podarte riasy". Tak nazywani są kapłani, których sytuacja finansowa jest nie do pozazdroszczenia. Może być to (wizerunek popa — red.) związane z tym, że w mediach i w życiu codziennym panuje wyobrażenie, że życie duchownego jest dostatnie, a nie zawsze odzwierciedla to rzeczywistość" — reasumuje ekspert.