TVP kłamie - twierdzi Reuters

© AP Photo/ Czarek Sokolowski TVP - prywatny folwark Kurskiego

Grzegorz Piechota z Harvard Business School przygotował raport o ostatnich zmianach na polskim rynku medialnym dla Reuters Institute for the Study of Journalism. I niestety, wygląda na to, że w polskich mediach nastąpiła bardzo niedobra zmiana. Szczególnie odnosi się to do telewizji publicznej , kierowanej przez Jacka Kurskiego.

Pomimo społecznych protestów w 2016 r. partia PiS wprowadziła nowe prawo dotyczące mediów publicznych. W wyniku tego rząd przejął całkowitą kontrolę nad państwowymi nadawcami i przeprowadził tam czystkę wśród dziennikarzy pracujących w newsroomach — twierdzi ekspert.

— „W sumie pracę straciło ponad 230 zatrudnionych, część z nich w drodze zwolnień, część odeszła sama w proteście przeciwko nowej linii mediów publicznych. Radykalne zmiany w programach informacyjnych tych nadawców spowodowały, że stały się one fabrykami rządowych fake newsów".

Te wszystkie machinacje wokół linii programowej telewizji sprawiły, że w 2016 straciła rekordowo wielu widzów — około 10 procent. Najwięcej osób w grupie wiekowej od 16 do 49 lat powiedziało „żegnam!" TVP Kurskiego . Raport nie zdążył jeszcze uwzględnić kolejnych medialnych apetytów ekipy Szydło: „misyjna" TVP stanie się jeszcze bardziej misyjna. Właśnie wprowadzono 5 nowych programów o wymowie stricte katolickiej. Widać rząd planuje pozyskanie dotychczasowych widzów TV Trwam toruńskiego redemptorysty. PiS-owi jak wiadomo marzy się również repolonizacja mediów na rynku, będąca uderzeniem w niemieckie koncerny.

Piechota dostrzega też zmiany w finansowaniu reklam państwowych spółek w prasie — na przykładzie „Gazety Wyborczej", którą od większości reklam odcięto, można wysnuć wniosek, że rząd PiS stara się w ten sposób ukarać te tytuły, które są mu nieprzychylne.

© Sputnik. Władimir Rodionow Ucho Prezesa

Wszystkie te działania rządu wokół mediów zaskutkowały realnym odpływem wielu widzów do internetu (to tam narodził się zresztą fenomen „Ucha prezesa", serialu ukazującego władze PiS w krzywym zwierciadle).

Badania na potrzeby raportu Reutersa prowadzono w 36 krajach. Przebadano 70 tysięcy odbiorców prasy, telewizji, radia praz internetu.

