Mińsk: Nie chcemy zmiany statusu Puszczy Białowieskiej

Minister środowiska Jan Szyszko oświadczył w czwartek, że zgłosił do prokuratury wniosek o usunięcia Puszczy Białowieskiej z listy światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO.

Szyszko wyjaśnił, że po wpisaniu puszczy na listę dziedzictwa przyrodniczego UNESCO prowadzenie w niej jakiejkolwiek działalności stało się niemożliwe. W efekcie, wyjaśnił minister, doszło do „lawinowej śmierci drzew wywołanej różnymi chorobami i owadami", a brak możliwości przeprowadzenia melioracji „źle wpływa na faunę puszczy". Szyszko widzi możliwość rozwiązania tej sytuacji poprzez wpisanie Puszczy Białowieskiej na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO i skreślenia jej z listy dziedzictwa przyrodniczego.

Strona polska podjęła wcześniej decyzję o sanitarnej wycince tej części Puszczy Białowieskiej, która nie jest częścią rezerwatu. Konieczność cięć umotywowała bezskuteczną walką leśników z kornikami niszczącymi drzewa. Ekolodzy z różnych krajów regularnie protestują przeciwko cięciom w tej części puszczy, która nie jest częścią rezerwatu: przywiązują się do maszyn do wycinki drzew, uniemożliwiając prace.

Puszcza Białowieska, przez którą przechodzi polsko-białoruska granica, jest największą pozostałością po dziewiczym lesie w Europie. Część puszczy znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Z punktu widzenia ochrony przyrody zmiana statusu obiektu jest nader niepożądana — powiedział Swidinski, zwracając uwagę, że w przypadku zmiany statusu tego obiektu przyrody, „białoruska część Puszczy Białowieskiej uzyska taki sam status". „Stoimy na stanowisku, że puszcza jest obiektem dziedzictwa przyrodniczego. Na Białorusi jest tak, a nie inaczej…. Wszystkie statusy są ważne, mają wartość, ale należy trzymać się tego, że Puszcza Białowieska jest mimo wszystko obiektem dziedzictwa przyrodniczego" — podkreślił przedstawiciel ministerstwa.

Swidinski wyjaśnił, że w przypadku zmiany statusu, aspekt kulturowy zacznie dominować nad przyrodniczym, co da podmiotom gospodarczym możliwość zaktywizowania działalności w sferze turystyki. Może to doprowadzić do pojawienia się nowych dróg, tras i, ostatecznie, przekształcenia puszczy w obiekt infrastruktury.

Przedstawiciel białoruskiego ministerstwa środowiska podkreślił, że kwestie zmiany statusu podejmowane są na szczeblu międzynarodowym. „Nie sądzę, by prokuratura Polski podejmowała decyzję o zniesieniu statusu obiektu dziedzictwa światowego z części terytorium Puszczy Białowieskiej. Kwestia statusu obiektu światowego dziedzictwa będzie rozpatrzona na sesji komitetu światowego dziedzictwa UNESCO, która odbędzie się w Krakowie w dn. 2-12 lipca" — powiedział Swidinski.