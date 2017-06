Polska pod rządami PiS-u coraz bardziej wyłamuje się z Unii

- Prezydent Francji Emmanuel Macron udzielił w środę wywiadu ośmiu gazetom wydawanym w Europie. Duże poruszenie wywołały jego słowa: „Europa nie jest supermarketem, Europa jest wspólnotą losów. Sama siebie osłabia, gdy godzi się na to, by odrzucano jej zasady. Kraje Europy, które nie przestrzegają reguł, muszą ponieść konsekwencje." Więc, o jakie kraje chodzi i jakie to mogą być konsekwencje?

- Przede wszystkim chodzi o Polskę, Węgry, Czechy, o kraje, które nie przyjmują uchodźców, które chciałyby tylko korzystać z unijnych pieniędzy, a nie chcą przestrzegać unijnych wartości. Unia Europejska już od pewnego czasu ostrzega Polskę zarówno w związku z odmową przyjmowania uchodźców, jak i w związku z niszczeniem Trybunału Konstytucyjnego, w związku z łamaniem praworządności. Przecież wobec Polski są wszczęte już procedury, dotyczące właśnie nieprzestrzegania praworządności w Polsce. No i musimy się, niestety, liczyć z konsekwencjami. Jakie one będą? Trudno teraz powiedzieć. Może rząd się opamięta. Może jednak zdecyduje się przyjąć przynajmniej jakąś część kobiet i dzieci, co do przyjęcia których zobowiązał się jeszcze rząd premier Kopacz. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się toczyć. W każdym razie kanclerz Merkel poparła prezydenta Macrona. Również komisarz z Luksemburga bardzo ostro się wyrażał w tej sprawie. Polska będzie w trudnej sytuacji.

- Na wywiad prezydenta Macrona ostro zareagowała premier Beata Szydło. Z jej wypowiedzi wynika, że na linii Warszawa-Paryż sypią się już iskry. Ale przecież zaczęło się nie od prezydenta Macrona?

— Od momentu, kiedy rządy przejął PiS, Polska niestety nie potrafi sobie poradzić z partnerami z Unii Europejskiej. Nie potrafi rozmawiać również z Rosją. Myślę, że stosunki ze Stanami Zjednoczonymi nie będą też takie dobre, jak to się PiS-owi wydaje. Ponieważ, kiedy odbywała się w Genewie trzecia okresowa ocena przestrzegania praw człowieka w Polsce, dokonywana przez komisję praw człowieka przy ONZ, to nawet USA i Watykan krytykowały Polskę. Do tej pory Stany Zjednoczone takiego negatywnego stanowiska nie zajmowały. A więc widać wyraźnie, że polityka PiS-u zaczyna powodować ostracyzm Polski na arenie międzynarodowej.

- W pierwszym dniu szczytu Unii Europejskiej w Brukseli dyskutowano o przyśpieszeniu w budowie Unii Obronnej. Uzgodniono tzw. stałą strukturalną współpracę w dziedzinie wojskowej. Czy Polska zgodzi się na udział w tej Unii? Przecież ona może konkurować z NATO? Jaka może być na to reakcja za Oceanem?

- Już od dawna Unia nosiła się z zamiarem zorganizowania jakiejś obronnej struktury. Jest to aktualne zwłaszcza teraz, gdy prezydentem USA został Donald Trump. Jego wypowiedzi, jeżeli chodzi o UE, nie zawsze są przyjazne. Ameryka nie jest zainteresowana wzmacnianiem Unii, a wręcz przeciwnie. Zatem Unia musi zewrzeć szeregi i również w dziedzinie obronności postawić w większym stopniu na własne struktury, ponieważ nie wiadomo, co będzie z NATO. Trump już różnie się na ten temat wypowiadał. Oczywiście jego wypowiedzi często się zmieniają w ciągu kilku godzin. Mają krótki termin przydatności do spożycia… Unia musi być bardziej niezależna, bardziej zwarta. Czy Polska będzie się na to godzić? Takie decyzje są podejmowane większością głosów. I uważam, że zdecydowana większość państw Unii poprze ten projekt. A zatem on będzie realizowany. Polska pod rządami PiS-u coraz bardziej się wyłamuje z Unii. I tak mamy dużo szczęścia, że Traktat Lizboński nie przewiduje wyrzucenia żadnego państwa z Unii Europejskiej.