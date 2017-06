„Polacy współwinni Holokaustu" - Bodnar rozpętał piekło

© AFP 2017/ John Thys Szydło tłumaczy się z Auschwitz

Za tę wypowiedź spadły na niego gromy, Jarosław Gowin domaga się od wczoraj dymisji Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszystko zaczęło się od wywiadu w TVP Info, w którym Bodnar komentował artykuł z niemieckiej gazety „Frankfurter Runschau". Jego autorzy sugerowali, że swoim niefortunnym przemówieniem w Auschwitz Beata Szydło próbowała zrzucić odpowiedzialność za Holokaust wyłącznie na Niemców.

— Nie ma żadnych wątpliwości, że za Holokaust byli odpowiedzialni Niemcy — powiedział Adam Bodnar. — Musimy pamiętać, że wiele narodów współuczestniczyło w jego realizacji. W tym — o czym mówię z ubolewaniem — także naród polski. Przecież ile było wyroków wydanych przez Armię Krajową na osoby, które ujawniały kryjówki dla Żydów. Te wyroki śmierci nie wzięły się znikąd.

Wśród polskich polityków zapanowało oburzenie: Jak to? Polacy współwinni Holokaustu? Zapomnieli jednak, że już w dwudziestoleciu międzywojennym przygotowywano grunt pod zagładę poprzez liczne pogromy miejscowej ludności żydowskiej. Polacy aktywnie brali w nich udział — bolesna prawda dopiero wychodzi na światło dzienne. Do powszechnej świadomości przebiło się Jedwabne, ale już publikacje Jana Tomasza Grossa wywołały głośne sprzeciwy

Adam Bodnar, postawiony pod pręgierzem, przeprosił za swoje słowa. Pojawiły się jednak nieliczne głosy, które potwierdzają, że został zmuszony, aby przeprosić za smutną prawdę: — Jego wypowiedź była prawdziwa. Polacy uczestniczyli również, oczywiście w małej części, kilka tysięcy Polaków przypominam było rozstrzelanych przez AK za właśnie szmalcownictwo, to nie byli kosmici, tylko to byli Polacy.

To była wypowiedź prawdziwa, być może źle rozłożył akcenty w tej wypowiedzi, ale to absolutnie nie jest powód do tego, żeby zwalniać go — skomentował sprawę Andrzej Rozenek (od wczoraj członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej). — Każdy, kto próbuje go odsunąć od stanowiska, działa wbrew państwu i wbrew demokracji. To jest świetny rzecznik praw obywatelskich i życzyłbym Polsce, żeby był jak najdłużej na tym stanowisku.

Bodnara poparły środowiska lewicowe, przekonane o tym, że nie musiał przepraszać za swoje słowa — bolesne i trudne do przyjęcia.

