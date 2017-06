Opinia: Europa niczego nie zawdzięcza Ukrainie

© Sputnik. Władimir Pirogow Kuczma: Europa rzuca na kolana Ukrainę

„Unia Europejska „rzuca na kolana" Ukrainę, którą traktuje jako źródło surowców, kraj powinien jednoczyć się w celu dalszego rozwoju, nie zaś włóczyć się po świecie z wyciągniętą ręką" — powiedział Kuczma.

„W ogóle zapomnieliśmy o gospodarce. Praktycznie nie mamy żadnych branż w dziedzinie nowoczesnych technologii: brak branży rakietowej i kosmicznej, nie ma lotnictwa. Stajemy się źródłem surowców, pozostało nam hutnictwo metali, przemysł chemiczny, rolnictwo. Dokąd zmierzamy?" — grzmiał Kuczma podczas obrad forum bałtycko-czarnomorskiego „Świt Europy: historyczna prawidłowość wyboru cywilizacyjnego" — jego przemówienie transmitował ukraiński kanał telewizyjny.

Zdaniem polityka, nie należy liczyć na pomoc ze strony Unii Europejskiej, gdyż Europa traktuje kraj tylko w charakterze źródła surowców. Skrytykował on także Unię za brak realnego wsparcia dla rozwoju Ukrainy.

Cieszymy się z powodu naszego wyboru europejskiego, wolnego handlu z Europą. A czym handlujemy z Europą? Spójrzmy na statystykę — tam praktyczne nie ma nic, oprócz pszenicy i płodów rolnych. Przydziela się nam sztywne kwoty i w pierwszym kwartale praktycznie wszystkie te przydziały wykorzystaliśmy. A teraz popatrzcie, jak Europejczycy stawiają nas na klęczkach. Gdzie jest konkretna pomoc dla Ukrainy, abyśmy stawali na nogach?— powiedział Kuczma.

Prezes ukraińskiego centrum analitycznego Aleksander Ochrimienko w audycji radia Sputnik wyraził opinię, że Europa nie powinna w ogóle wspierać Ukrainy.

„Należy uświadomić sobie, że Unia Europejska jest zwykłym rywalem Ukrainy , Rosji, Stanów Zjednoczonych. Nie może tak być, że spółki europejskie będą zamykane, aby producenci ukraińscy mogli coś sprzedawać. Jest to zwykły biznes. Z tego powodu samo porozumienie stowarzyszeniowe z Unią jest jak gdyby prezentem, możliwością pojawienia się biznesu ukraińskiego na europejskim rynku pracy: jednakże możliwość nie jest żadną ulgą czy wyborem, czy w ogóle jakimś cudem. To jest praca" — powiedział Aleksander Ochrimienko.

Jego zdaniem, konieczna jest rezygnacja z pozbawionych wszelkiego sensu sloganów.

Jeśli spółki ukraińskie nie nauczą się pracy w sposób europejski, to przepraszam. Europa niczego im nie zawdzięcza, nie musi przystosowywać się do spółek ukraińskich. Należy zrezygnować z różnego rodzaju bezsensownych haseł w rodzaju „Europa nas kocha", „Europa wiele nam zawdzięcza". To my musimy nauczyć się pracować dla Europy — uważa analityk ukraiński.