"Jakimi torami biegną myśli Amerykanina, który wierzy, że Rosja wpłynęła na wybory w USA?"

Burzliwe dyskusje na temat ingerencji Rosji w wybory prezydenckie i kontaktów Kremla z administracją Trumpa zainspirowały Stone'a do przeprowadzenia z Putinem serii rozmów. W przeddzień pokazu cyklu rozmów, korespondent The New York Times porozmawiał z reżyserem, który ujawnił pewne szczegóły ze swoich spotkań z rosyjskim prezydentem.

Stone nie wierzy, że Rosja mogła uczynić Donalda Trumpa prezydentem USA.

„Trudno mi sobie wyobrazić jakimi torami biegną myśli Amerykanina, który naprawdę wierzy, że Rosja wpłynęła na wybory prezydenckie. Jeśli ci ludzie tak uważają, to niech tak będzie. Jeśli znajdą w tej serii wywiadów dowody na to, że Putin jest głupim człowiekiem, to niech tak będzie. Rosję można oskarżyć o wszystkie biedy i nieszczęścia świata — właśnie tym po części się zajmujemy od 1917 roku" — oświadczył reżyser.

Stone powiedział, że jest pod wrażeniem zdolności przywódczych rosyjskiego lidera. Reżysera zdumiewa dyscyplina rosyjskiego prezydenta i wytrzymałość w pełnieniu od 16 lat swoich obowiązków szefa państwa.

„O ile wiem, żaden amerykański prezydent tak nie pracował. W tym sensie, przypomina mi Jimmy'ego Cartera. Mam na myśli jego oddanie pracy" — dodał reżyser.

Stone dodał, że nie dostrzegł w rosyjskim prezydencie człowieka, który oddaje rozkazy likwidacji swoich politycznych oponentów i dziennikarzy, i który zbudował swój majątek jedynie za sprawą zajmowanego stanowiska.

„Czy jest bogaty? Możliwe, ale nie do takiego stopnia, o jaki się go posądza. Wnioskuję po tym, jak się zachowuje, jak mówi o pieniądzach. Myślę, że rzuciłem mu wyzwanie. Być może sądzicie, że byłem z nim zbyt miękki, ale ja uważam, że rzuciłem mu wyzwanie. I wyzwanie to wzrosło, kiedy zaczęliśmy mówić o jego przyszłości, o wyborach. Pieniądze, korupcja. Starałem się zadawać na tyle śmiałe pytanie, na ile było to możliwe" — reasumuje Oliver Stone.