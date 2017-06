Nie wpuścili Międlara do UK. „A muzułmanów wpuszczają!”

© Sputnik. Iliya Pitalev Badanie: islam prześcignie chrześcijaństwo pod względem popularności do końca stulecia

Były ksiądz został zatrzymany na londyńskim lotnisku Luton. Leciał do UK, aby wziąć udział w antymuzułmańskiej demonstracji, zorganizowanej przez nacjonalistyczny, ultraprawicowy ruch „Britain First” w Birmingham. Towarzyszyło mu dwóch narodowych działaczy: Krzysztof Małkiewicz oraz Piotr Rybak – skazany na 3 miesiące pozbawienia wolności za spalenie kukły Żyda na wrocławskim rynku podczas manifestacji ONR. Brytyjczycy stwierdzili, że nie chcą u siebie obecności polskich radykałów, którzy sieją nienawiść i podburzają do gnębienia na tle rasowym i etnicznym.

Międlar i spółka jechali na demonstrację organizacji, która zasłynęła na wyspach wypuszczeniem na ulice miast „chrześcijańskich patroli”, mającej zastraszać muzułmańskich mieszkańców Zjednoczonego Królestwa. Britain First, które chciałoby zasiąść w brytyjskim parlamencie, deklaruje, że jest „przeciwko doktrynie i religii islamu (…), która promuje nienawiść, przemoc i nietolerancję” oraz „chce ochronić ten kraj przed politycznie poprawnym multikulturowym szaleństwem Unii Europejskiej".

Oburzony Międlar wylał swoje żale na Facebooku: „Imamów się wpuszcza, ci którzy są inicjatorami ataków terrorystycznych, są wpuszczani, są zapraszani. Taka jest właśnie lewicowa poprawność. Ci, którzy chcą głosić Chrystusa, ci którzy chcą głosić prawdę, są dyskryminowani. Absolutnie nie do przyjęcia” – napisał. – „Wracamy do Warszawy! Terroryści mile widziani, chrześcijanie i prawica uznani za poważne zagrożenie! Absurd!”.

Ministerstwo spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii wydało w tej sprawie bardzo oszczędny, lakoniczny komunikat: „Minister spraw wewnętrznych Amber Rudd ma uprawnienia do zablokowania wjazdu danej osoby, jeśli uważa, że jej obecność w Wielkiej Brytanii nie służy dobru publicznemu”. Podkreślono, że oczekuje się, iż „osoby przyjeżdżające do Wielkiej Brytanii będą szanowały nasze wspólne wartości”.

Polacy dostali po nosie. Okazało się, że niekoniecznie ich agresywne podejście do innych religii i kultur jest standardem, który obowiązuje wszystkich. Brytyjczycy go nie podzielają. Ksenofobiczne wypowiedzi Międlara są już na wyspach znane. W lutym 2017 również odmówiono mu wjazdu do kraju. „Uważamy, że planowane przez Pana działania w Wielkiej Brytanii stanowią poważne zagrożenie dla społeczeństwa i mogą zwiększyć napięcia między lokalnymi społecznościami” – wyjaśniały wówczas służby graniczne w oficjalnym liście.