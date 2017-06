Liroy: Zachód powinien się opamiętać!

© REUTERS/ Marko Djurica Dlaczego Polacy nie chcą przyjmować migrantów?

Jego zdaniem, Zachód płaci teraz rachunki za swoje kolonialne ambicje.

To w Polsce bardzo niepopularny pogląd. Z pewnością nie przysporzy Liroyowi zwolenników ani wśród Polaków zastraszonych przez obecną władzę, ani przez unijnych legalistów. Uchodźcy (których nota bene nikt w Polsce nie widział) to obecnie jeden z najsilniejszych lęków polskiego społeczeństwa. Nikt nie patrzy jednak na falę migracji jako na skutek długoletniej imperialnej polityki krajów Europy Zachodniej.

— Pamiętajmy, że Europa płaci za swój kolonializm. Ja nie jestem aż tak bardzo zdziwiony tym, co się dzieje, z uwagi na to, że widzę, że kraje, które kolonizowały i wykorzystywały tych ludzi, w tej chwili zbierają żniwo tego, co same posiały — powiedział Liroy w rozmowie z dziennikarzami portalu wSensie.pl.

Rozłam w UE: Węgry i Polska nie chcą migrantów

- To jest tego konsekwencja. Ludzie myśleli, że można bezkarnie najeżdżać inne kraje w nieskończoność, że można je kolonizować, z ludzi robić niewolników. Myśleli, że minął już ten czas, aby ludzie to pamiętali. Okazuje się, że świat sobie przypomniał, a przynajmniej te kraje, które dalej żyją w takiej rzeczywistości, zostawione właśnie przez tamte państwa na skraju nędzy, jako wyrzutki świata. Ci ludzie w tej chwili do nich (kolonizatorów — przyp. JB) wracają i upominają się o sprawiedliwość. Ja się im nie dziwię. Gdyby ktoś najechał mój kraj, niewolił go przez tyle lat i udawał, że wszystko jest w porządku, to też bym się wkurzył. I tak właśnie Polacy zawsze robili.

Poseł uważa również, że najbogatsze państwa Unii, takie jak np. Francja czy (jeszcze) Wielka Brytania, nie mają prawa teraz decydować o tym, ilu uchodźców ma przyjąć Polska — ponieważ to one mają moralny dług wobec państw, które podbijano jeszcze w XIX wieku.

— Panowie, trzeba wypić piwo, którego naważyliście. Kolonizowaliście, napadaliście ludzi, mordowaliście ich, sprawiliście, że żyją w takich warunkach. W tej chwili oni chcą żyć przynajmniej tak, jak wy. Przecież wy żeście im to zabrali i żyjecie jak panowie. Oni chcą mieć przynajmniej namiastkę tego, co wy. A to że zdarzają się ataki — one będą się zdarzać, bo ci ludzie są wkurzeni — podsumował Liroy.

Które państwa najchętniej przyjmują uchodźców?

Rozsądne wystąpienie posła-rapera z pewnością nie spodoba się w Brukseli i Paryżu. „Zachód" najchętniej rozmyłby swoją odpowiedzialność. Zwolennicy nałożenia sankcji przez Komisję Europejską również zapomnieli, że winne kolonialnych podbojów są konkretne władze konkretnych państw. W tym sensie słowa niezależnego posła są kijem włożonym w polityczne mrowisko.