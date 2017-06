Unia: Polsko, nie zadzieraj z Moskwą!

© Sputnik. Vladimir Pesnya Moskwa szykuje odpowiedź dla Waszyngtonu

W Luksemburgu odbyła się narada unijnych ministrów do spraw energii. Przedstawiono na niej projekt Komisji Europejskiej dotyczący negocjacji z Rosją w sprawie Nord Stream 2. Malta, która obecnie pełni prezydencję w UE, nie przewidziała, że dyskusja wokół przedstawionego dokumentu będzie tak burzliwa.

Głównie swoje oburzenie wyrażały Polska i kraje bałtyckie, ale również będąca już jedną nogą poza wspólnotą Wielka Brytania, Włochy, Chorwacja oraz Rumunia. Kraje te domagały się, aby Bruksela negocjowała z Moskwą twardo i bardziej bezkompromisowo. Zagroziły, że zablokują wytyczne do negocjacji na szczycie, jeśli nie zostaną naniesione poprawki.

Polskę w Luksemburgu reprezentował wiceminister energii Michał Kurtyka. Jak podaje Radio Szczecin, „obecny projekt mandatu, który przygotowała Komisja, jest — według Polski — zbyt słaby i otwiera drogę do ustępstw wobec Rosji. Wiceminister powiedział, że po dzisiejszej dyskusji, w której wzięli udział przedstawiciele z 13 krajów, jest możliwość wprowadzenia zmian do mandatu".

— To była bardzo dobra dyskusja, która wykracza poza nasz region. Spośród 13 krajów, zgłosiły się kraje ze wszystkich stron Unii Europejskiej. Nie możemy już uważać, że jest to projekt, który dotyczy tylko naszej części regionu, ale wiele państw podniosło strategiczny i polityczny wymiar tego projektu, jego oddziaływanie na spójność całej Unii Europejskiej i to była dla nas bardzo dobra dyskusja — dowodził Polak.

Kraje, które się buntowały, najchętniej w ogóle porzuciłyby pomysł partnerskich rozmów z Rosją o wypracowaniu warunków budowy gazociągu. Komisja Europejska chce się z Moskwą dogadać, rozumie, że projekt nie może tkwić w próżni prawnej. Posiada różne ekspertyzy na temat zgodności z unijnym prawem rozwiązań proponowanych przez Rosję. Chce wspólnie wypracować kompromis.

Polska zaś domaga się, aby wytyczne do negocjacji zostały jednomyślnie przyjęte przez unijnych przywódców, a także aby unijne prawo regulowało budowę zarówno lądowej, jak i morskiej części gazociągu. O ile oczywiście Polska w międzyczasie z Unii nie wyjdzie, zbuntowana przeciw sankcjom za nieprzyjęcie uchodźców.

