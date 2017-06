Czy to prawda, że Polska brunatnieje?

© AFP 2017/ Niklas Halle'n Europa nie brunatnieje, Europa mądrzeje

— Doszło nie po raz pierwszy do użycia przemocy wobec demonstrantów. Tym razem bojówki Młodzieży Wszechpolskiej zaatakowały demonstrantów spod sztandaru Komitetu Obrony Demokracji. A stało się tak między innymi dlatego, że policja, która powinna być na miejscu i ochraniać te demonstracje, była gdzie indziej. Zadziwiająca była początkowo reakcja, a raczej brak reakcji, ze strony ministra spraw wewnętrznych oraz rządu. Ta reakcja nastąpiła dopiero dzisiaj.

— Na czym ta reakcja polega?

— Na zdymisjonowaniu komendanta radomskiej policji, co jest oczywiście rzeczą zasadną. Ale przypomnę, że wcześniej mieliśmy bardzo niezręczną wypowiedź rzeczniczki PiS pani poseł Mazurek, która mówiła, że ona w zasadzie rozumie zachowanie czterech młodych osobników, którzy kopali leżącego człowieka.

— To jest przynajmniej po części pokłosie licznych wypowiedzi ekipy rządzącej, która straszy uchodźcami i emigrantami. W Polsce niespecjalnie występuje problem emigrantów czy też uchodźców, natomiast wytworzono w obywatelach lęk przed innymi, przed obcymi. I ten lęk między innymi w sposób godny potępienia zaczął się objawiać. Przy tym w sposób, który powinien być natychmiast okrzyknięty czymś bardzo niecnym. Tego typu zachowań nie powinniśmy tolerować. A tymczasem ja przypomnę, że niedawno to pani premier Beata Szydło apelowała do Europy, żeby wstała z kolan, zrezygnowała z politycznej poprawności. No to właśnie rezygnacja z politycznej poprawności powoduje tego typu chamskie zachowania. Dziwię się, że władza nie czuje tego, że sama jest współodpowiedzialna za rosnącą falę ksenofobii i rasizmu. A przypuszczam, że lada moment władza będzie miała z tym bardzo poważny problem.

— Jest to jedna z ostatnich instytucji, myślę tu o Rzeczniku Praw Obywatelskich, która jeszcze nie została opanowana przez PiS, przez partię rządzącą. Rzecznik Adam Bodnar jest znakomitym wybitnym prawnikiem, świetnym znawcą problematyki praw człowieka, i nikt lepiej się nie nadaje na to stanowisko. Przypomnę, że został na nie wybrany, co prawda głosami posłów w Sejmie poprzedniej kadencji, ale na wniosek kilkudziesięciu organizacji pozarządowych, które go zgłosiły. To nie był kandydat żadnej z partii. Teraz oczywiście jest niewygodny dla tej władzy. I każda jego wypowiedź jest rozdymana, roztrząsana. Szuka się jakiegokolwiek pretekstu, żeby osłabić jego pozycję. PiS chciałby również na tej instytucji położyć swoją łapę. Ostatnia wypowiedź rzecznika dotycząca Holokaustu, być może nieco nieprecyzyjna, ale jednak nie zawierała żadnej nieprawdy historycznej i nikogo nie obrażała, a mimo to została przyjęta jako pretekst do rozprawienia się z Bodnarem. Przypomnę, że powiedział, iż Polacy mieli swój częściowy wkład w Holokaust. Nie mówił na takiej zasadzie, że polski naród budował obozy koncentracyjne. Natomiast chodziło o takie wydarzenia jak „szmalcownictwo" czy też pogromy później — pogrom kielecki, w Jedwabnem. To jest również część historii Polski. Każdy Polak zdaje sobie z tego sprawę.

Żałuję tylko, że ten element historii jest wykorzystywany przez Prawo i Sprawiedliwość do walki politycznej. Mamy przecież w historii wiele przykładów bohaterskiego działania przeciwko najeźdźcy hitlerowskiemu, przeciwko okupantowi, pomocy dla ludności żydowskiej. To wszystko prawda. O tym powinniśmy mówić i tym się chwalić. Ale należy pamiętać też o tym, że były ciemne strony i obywatele polscy zasługiwali na karę i potępienie. Zresztą nie bez powodu Armia Krajowa wykonywała na tych osobach wyroki śmierci. Zatem te słowa Bednara być może dla laika, dla osoby niekompetentnej czy nieznającej historii mogły się wydać dziwne, ale każdy, kto chociaż trochę zna historię II wojny światowej i okupacji oraz tego, co się działo potem, wie, że nie powiedział absolutnie nic nadzwyczajnego albo niezgodnego z prawdą.

— Aż tak bardzo bym tego nie określił, że Polska brunatnieje. Natomiast rzeczywiście pojawiają się osoby, które sympatyzują ze skrajnie prawicowymi ruchami czy też narodowym socjalizmem. Trzeba temu przeciwdziałać. Wiem, że w Polsce wiele sił politycznych, w tym również lewica, którą reprezentuję, walczy z tego typu zjawiskami. Martwi mnie jedynie, że średnio, czy też w ogóle, walczy z tym władza.