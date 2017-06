Czas ucieka, a USA dalej w martwym punkcie

© AP Photo/ Vahid Salemi Iran: USA flirtują z terroryzmem zamiast z nim walczyć

Powstałą sytuację skomentowała dla Sputnika doktor Jeanne Zaino — analityk polityczny i profesor politologii z college'u Iona.

„Administracja Trumpa wchodzi obecnie w okres, kiedy Amerykanie chcą decyzji odnośnie wielu innych spraw. Nie zamierzam twierdzić, że nie uważają śledztwa i wysuniętych pod adresem Trumpa oskarżeń za coś poważnego, ale chcieliby, aby śledztwo toczyło się swoim torem, podczas gdy prezydent i Kongres zajmują się innymi ważnymi dla kraju sprawami — kwestiami służby zdrowia, która jest znowu omawiana, imigracją, na temat której również toczyła się gorąca dyskusja, rynkiem pracy i gospodarką, bezpieczeństwem i edukacją — wszystkim tym, co tak czy inaczej związane jest z codziennym życiem zwykłych ludzi.

Jednak Kongres i prezydent w ciągu pierwszych 150 dni nowej administracji nie przyjęli ani jednego znaczącego projektu ustawy odnośnie tych kwestii, chociaż wiele obiecywali w czasie kampanii wyborczej. Elektorat jest niezadowolony, Amerykanie uważają, że śledztwo zabiera czas, niezbędny do rozwiązania tych spraw" — uważa Jeanne Zaino.

Zdaniem amerykańskiej analityk przyjście nowej administracji może być trudne nawet przy idealnych warunkach: należy szukać ludzi, kompletować ekipę, dać urzędnikom przyzwyczaić się do nowych stanowisk i realizować szeroki program. Jednak z powodu śledztwa ws. związków z Rosją wszystkie te procesy stanęły w miejscu.

„Obrona przed takimi atakami i nawet ich naświetlenie zabiera dużo czasu i środków. Izba Reprezentantów, Senat, FBI, a teraz jeszcze specjalny prokurator i Departament Sprawiedliwości — śledztwo prowadzą wszyscy. Wszystko to obciąża administrację Trumpa i obecnie nawet media informują, że na telefony ws. kwestii związanych ze śledztwem prezydent poświęca wszystkie poranki. Z drugiej strony jeśli spojrzeć na to, co dzieje się na Wzgórzu Kapitolińskim, w Kongresie, stanie się jasne, że tutaj również wszyscy zajęci są tylko śledztwem.

W takiej sytuacji naprawdę bardzo trudno jest prowadzić jakąś politykę wewnętrzną i niestety czasu zostało już nie tak dużo: wkrótce sesja Kongresu zostanie przerwana na letni urlop parlamentarny, a kiedy kongresmeni wrócą, o dziwo trzeba będzie się już zacząć przygotowywać do wyborów uzupełniających, które odbędą się w 2018 roku. Tak więc jeśli nie przyjmą tego czy innego dużego projektu ustawy teraz, to zrobić to w roku wyborów uzupełniających (do Kongresu — red.) będzie jeszcze trudniej" — podsumowała Jeanne Zaino — analityk polityczny i profesor politologii z college'u Iona.