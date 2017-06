„Rijad jest zbyt słaby na wojnę z Katarem"

© Fotolia/ Emanuele Mazzoni Iran udowodni, że USA wspierają terrorystów

„Zawarte w trzynastu punktach żądania wysuwane pod adresem Kataru przez Arabię Saudyjską, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Egipt, wychodzą poza ramy prawa międzynarodowego. Katar jest państwem suwerennym, członkiem ONZ, i prowadzi samodzielną politykę. Mimo to wszystkie wymienione przeze mnie kraje usiłują pod wpływem USA, Zachodu i Izraela dyktować Katarowi swoje warunki.

Z racji tego, że Katar utrzymuje bardzo dobre stosunki z wieloma państwami regionu, w tym także z Iranem, Arabia Saudyjska usiłuje wywierać na kraj nacisk w ramach Rady Współpracy Zatoki Perskiej (i za pośrednictwem Bahrajnu), zmuszając go do podporządkowania się polityce Rijadu, w tym poprzez skłanianie Dohy do zerwania stosunków dyplomatycznych z Teheranem. Pod adresem Kataru wysuwane są nieprawdziwe oskarżenia o terroryzm, gdy tymczasem dla nikogo nie jest tajemnicą, że to właśnie Arabia Saudyjska udzielała wsparcia terrorystom Daesh i Dżabhat an-Nusry w Syrii. Teraz Rijad usiłuje zrzucić z siebie tę zasłonę na Katar.

Grze tej przyglądają się zza kulisów Stany Zjednoczone. Jak Państwo pamiętacie, w czasie swojego pierwszego tournée po krajach Bliskiego Wschodu prezydent Trump zawarł z Rijadem wielomiliardowe kontrakty, aby amerykańskie fabryki zbrojeniowe nie zbankrutowały. Teraz przyszedł czas na Katar, który powinien tak jak Rijad zawrzeć wielomiliardowy kontrakt zbrojeniowy ze Stanami Zjednoczonymi. W taki sposób Waszyngton chce uzyskać katarski kapitał.

Katarczycy doskonale rozumieją powstałą sytuację i wiedzą, że dyrygentem tej „agresji" ze strony państw arabskich (Bahrajnu, ZEA, Arabii Saudyjskiej) są de facto USA. Ich celem jest zmuszenie Dohy do podpisania kontraktów zbrojeniowych na korzyść Amerykanów.

Zapytany o możliwość konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej, ekspert zauważył, że Arabia Saudyjska nie znajduje się obecnie w sytuacji, która pozwalałaby na angażowanie się w kolejny konflikt zbrojny

„Muszę przyznać, że kwestia uregulowania napiętej sytuacji w regionie spoczywa teraz w rękach monarchii arabskich. Jednak, oceniając sytuację trzeźwo, Arabia Saudyjska nie jest w stanie otwierać dzisiaj nowego frontu. Królestwo Saudów będzie jednak w dalszym ciągu wywierać nacisk gospodarczy na Katar i utrzymać kraj w blokadzie dopóty, dopóki nie zmusi go do przyjęcia tych trzynastu punktów. Natomiast jeśli założyć, że dojdzie do konfliktu zbrojnego między Arabią Saudyjską i Katarem, to w konflikt ten zostaną wciągnięte wszystkie kraje regionu.

Arabia Saudyjska rozumie jednak doskonale, że jest zbyt słaba, aby walczyć jeszcze z Katarem — ugrzęzła przecież na innych frontach: w Jemenie, Syrii, Iraku. Nie zdecyduje się raczej na otwarcie kolejnego frontu. I Katar nie odważy się na taki krok (jako pierwszy). Podejmie raczej rozważniejsze decyzje jako przeciwwagę dla polityki Rijadu i zdoła przeciwstawić się jej w odpowiednich warunkach" — zakończył ekspert.