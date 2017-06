Bahrajński ekspert: Rijad nie rozpęta wojny

© AFP 2017/ Hassan Ammar „Rijad jest zbyt słaby na wojnę z Katarem"

Po pierwsze, „Arabia Saudyjska od dwóch lat prowadzi wojnę w Jemenie, wobec czego bardzo trudno jej będzie otwierać nowy front". Po drugie, „USA zajmują bardzo jasną pozycję wobec zaistniałego kryzysu. Donald Trump może wystąpić z jakimś oświadczeniem, ale już Departament Stanu zajmie neutralne stanowisko. Następnie, w Katarze jest obecny turecki kontyngent wojskowy. Arabia Saudyjska nie zdecyduje się na konfrontację z członkiem NATO, bo jest duże prawdopodobieństwo, że USA staną w obronie swojego sojusznika".

„W USA narastają dzisiaj różnice zdań, w szczególności, w polityce zagranicznej. Amerykanie uważają, że Trump wypowiada się ostro i nieostrożnie, co przeczy zasadom dyplomacji. Sekretarz stanu USA Rex Tillerson uważany jest za dużo silniejszą osobistość, która buduje prawdziwą politykę zagraniczną kraju. Trzeba liczyć się także ze sprzecznym interesem USA i Wielkiej Brytanii w regionie".

„Arabia Saudyjska doskonale rozumie, że nie ma dzisiaj przewagi politycznej i wojskowej. Myślę, że w najbliższym czasie nie należy się spodziewać konfliktu zbrojnego. Mogłoby do niego dojść tylko w przypadku gwałtownej zmiany sytuacji w regionie, na przykład zakończenia wojny w Jemenie".

„Rijad będzie raczej wolał zastosować nieoficjalne środki destabilizacji sytuacji w Katarze i pracować nad przeciągnięciem na swoją stronę Kuwejtu i Omanu".

Co się tyczy oskarżeń szefa bahrajńskiej dyplomacji Chalida ibn Ahmada ibn Muhammada al-Challify pod adresem Dohy o eskalowanie sytuacji, należą one do jednego polityka i nie odzwierciedlają stanowiska rządu — zakończył politolog.