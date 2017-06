„Rzekomo odtajniony raport USA nt. Rosji to manipulacja"

© Sputnik. Alexey Filippov Konflikt zbrojny między Rosją a Zachodem jest możliwy

„Ponieważ utrzymywać jednobiegunowość i narzucać wszystkim swoje warunki, zmuszać do podporządkowywania się Europejczyków, Saudów, a także inne państwa satelickie, można tylko rysując wizerunek wroga, wizję zagrożenia. I właśnie tak (Stany Zjednoczone — red.) określiły Rosję. To, że teraz rzekomo odtajniają raport ws. rosyjskiej potęgi wojskowej, całkowicie wpisuje się w logikę budowania takiego zagrożenia. Amerykański wywiad nie może nie wiedzieć, że na przykład w latach 90. Rosja w przyśpieszonym tempie się demilitaryzowała. To powoływanie się na tajność — to pewna manipulacja niemająca nic wspólnego z rzeczywistością, która ma za zadanie ciągłe straszenie, zmuszanie Europy do uległości i ponoszenia kosztów na wydatki wojskowe" — powiedział Leonid Iwaszow.

Wcześniej poinformowano, że wywiad wojskowy USA po raz pierwszy od 20 lat ujawnił raport ws. Rosji.