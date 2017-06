„Zakaz na produkcję Kaspersky Lab w USA to antyrosyjska zagrywka"

Według informacji gazety wiadomość ta pojawiła się na tle doniesień o tym, że „agenci FBI złożyli wizyty w domach co najmniej dziesięciu pracowników Kaspersky Lab". Jednocześnie podkreślono, że „resort do tej pory nie skontaktował się z firmą" w tej sprawie. Samo przedsiębiorstwo z siedzibą w Rosji i posiadające swoje filie w różnych krajach, w tym także w Stanach Zjednoczonych, w oficjalnym oświadczeniu zaprzeczyło oskarżeniom o związki z rządem Federacji Rosyjskiej.

„Jako prywatna firma Kaspersky Lab nie utrzymuje związków z żadnymi rządami i nigdy nie pomagała w ich działaniach, związanych z cyberszpiegostwem" — gazeta Hill cytuje to oświadczenie. Podkreślono w nim, że Kaspersky Lab uważa za absolutnie niedopuszczalne to, że została niesprawiedliwie oskarżona bez żadnych poważnych dowodów. Firma podkreśliła również swoją gotowość do „pomocy wszystkim zaniepokojonym organizacjom rządowym we wszelkich prowadzonych dochodzeniach".

© Sputnik. Władimir Trefilłow Petya okazał się groźniejszy, niż przypuszczano

Amerykański periodyk donosi również, że założyciel firmy Jewgienij Kasperskij został zaproszony do złożenia zeznań w Kongresie USA.

Politolog, amerykanista Wiktor Olewicz wyraził opinię, że podobna informacja jest w stylu trwającej w Stanach Zjednoczonych antyrosyjskiej histerii.

„Rozwój wydarzeń wokół produkcji Kaspersky Lab nie dziwi. W Stanach Zjednoczonych trwa narodowa histeria w związku z wpływem i rzekomym uczestnictwem Rosji w amerykańskiej polityce. Sytuacja w Ameryce jest pod tym względem zupełnie nienormalna i niestety, jawne rusofobiczne ataki uważane są dziś za całkowicie dopuszczalne" — powiedział Wiktor Olewicz.

Jego zdaniem konkurenci Jewgienija Kasperskiego w Stanach Zjednoczonych nie omieszkają skorzystać z sytuacji

„Należy podkreślić, że produkcja Kaspersky Lab jest bardzo popularna w USA, cieszy się tam bardzo dobrą renomą. Jest wykorzystywana w wojsku, różnych instytucjach państwowych i organizacjach. Oczywiście, jest to również próba wpłynięcia na rynek konkurentów firmy. Oczywistym jest, że po nagłośnionych przez media wizytach FBI złożonych pracownikom firmy ta historia nabrała charakterystycznego «wydźwięku». I wiadomo, że popyt na produkcję firmy może się zmniejszyć i będzie to korzystne dla konkurentów Kasperskiego na amerykańskim rynku, z czego nie omieszkają skorzystać zwłaszcza w kontekście trudnej sytuacji politycznej i jawnej antyrosyjskiej propagandy" — uważa Wiktor Olewicz.