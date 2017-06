Reakcja Syrii na zachodnią agresję zadziwi wszystkich

© AFP 2017/ George Ourfalian Izraelskie samoloty zaatakowały syryjskie wojska

„Z punktu widzenia prawa międzynarodowego, mamy do czynienia z naciskiem politycznym, który jest odpowiedzią na sukcesy wojsk rządowych na pustyni, na wschodzie Syrii, oraz na przymierze z irackimi siłami. Można się było spodziewać od Waszyngtonu kłamliwych oskarżeń, które wyartykułował prezydent Francji Emmanuel Macron".

„Mówimy wszem i wobec: Syria nigdy nie wykorzystywała i nie będzie wykorzystywać tej broni ani przeciwko cywilom, ani przeciwko terrorystom. Nie ma potrzeby korzystania z takiej broni. Jeśli brać aspekt czysto prawny, to jeśli jakieś państwo uważa, że inne nosi się z zamiarem użycia broni chemicznej, to powinno się ono zwrócić do Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW). Organizacja prowadzi w takim wypadku stosowne konsultacje i daje inspektorom zadanie przeprowadzenia śledztwa na terytorium takiego państwa.

© Sputnik. Michaił Woskriesienski Syryjski deputowany: Kwestia broni chemicznej ma na celu ukrycie porażki USA

Syria jest stroną Konwencji o zakazie broni chemicznej. Damaszek zapraszał już inspektorów OPCW do przeprowadzenia śledztwa w Chan Szajchun, reagując na amerykańskie oskarżenia pod adresem Damaszku. USA nic na to nie odpowiedziały. Potem wyszło na jaw, że dany incydent był im potrzebny jako pretekst do wywarcia wpływu politycznego na syryjski rząd. Amerykanie chcą dzisiaj uczynić to po raz drugi" — powiedział al Akkam.

Zdaniem syryjskiego deputowanego USA chcą mieć dodatkowy pretekst do prowadzenia operacji przeciwko syryjskiej armii. Jak inaczej Pentagon wyjaśni, dlaczego strącił syryjski samolot nad Rakką? Samolot, który w pełni legalnie bombardował pozycje PI?

Jeśli koalicja będzie w dalszym ciągu powielać temat broni chemicznej po to, by wykorzystywać go jako pretekst do agresji przeciwko Syrii, Damaszek razem z Moskwą i Teheranem odpowie w niespodziewany dla agresora sposób — ostrzegł Muhammed Kheir al Akkam.