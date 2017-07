© Sputnik. Igor Russak Niemcy zalegalizowali małżeństwa jednopłciowe

„Nie sądzę, aby większa część niemieckiego społeczeństwa budziła się i zasypiała z myślą o konieczności legalizacji podobnej instytucji. Jednak w Europie i wielu krajach Zachodu swoją pozycję ugruntowali niestety tzw. walczący liberałowie, dla których takie instytucje jak rodzina, małżeństwo, państwo narodowe, suwerenność narodowa, przynależność do pewnych grup religijnych czy etnicznych jest z ich punktu widzenia, przeszkodą w przekształceniu ludzkości w «globalne mrowisko»".

Ta elita intelektualna, wyznająca zasady Szkoły frankfurckiej, Herberta Marcuse'a i innych, zajęła dość silną pozycję w polityce, mediach, na katedrach uniwersyteckich i prowadzi bardzo agresywną propagandę konieczności całkowitej zmiany kodu kulturowego i etnicznego człowieka, w celu przekształcenia go w globalnego, „przeciętnego ziemianina".

Ich zdaniem należy w tym celu zniszczyć między innymi instytucję rodziny i tradycyjne stosunki między kobietą i mężczyzną. Europa już nie jest taka, jaką była wcześniej. Można tylko współczuć tym Niemcom, którzy tradycyjnie rozumieją instytucje rodziny i małżeństwa. Bez wątpienia była to dość nieoczekiwana dla wielu decyzja, również dla wielu kolegów z partii Angeli Merkel. Znowu przejawił się tu charakter pani kanclerz, która nie opowiedziała się jednoznacznie «za» czy też «przeciw», a oznajmiła: „Decydujcie sami, oddaję wam ten temat do waszej dyspozycji", zostawiając sobie jak zawsze pole do manewru.

Jeśli podniesie się fala krytyki i poparcie dla CDU z powodu tej decyzji, poparcie znów zacznie spadać, zawsze będzie mogła powiedzieć: „Ale to nie ja, to nie była moja osobista inicjatywa, to była inicjatywa oddolna". Dlatego oczywiście to sformułowanie to pewna przebiegłość i wyrachowanie polityczne" — uważa Aleksandr Kamkin.