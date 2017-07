© Fotolia/ Andrey Burmakin Oddajcie nasze majątki. Kresowiacy już przygotowali pierwsze pozwy przeciwko Ukrainie

Kresowianie mają żal, że polskie władze nie dbają w dostateczny sposób o ofiary rzezi wołyńskiej. Pragną, aby o pamięć o Wołyniu walczono równie zaciekle, co o pamięć o ofiarach Auschwitz i z podobnym zapałem ścigano kłamstwa na jej temat.

Na Jasną Górę przyszli Kresowianie i ich potomkowie, zrzeszeni w Światowym Kongresie Kresowian. Homilię wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski — postać kontrowersyjna, bo zawsze stająca po stronie radykalnej polskiej prawicy politycznej. Jednak Isakowicz-Zaleski znany jest też z tego, że od lat walczy o prawdę o Wołyniu i wspiera organizacje Kresowiaków. Napisał m.in. książkę „Przemilczane ludobójstwo na Kresach".

© Zdjęcie: Public Domain Rzezi wołyńskiej nie było…

„Po 80 latach musimy powiedzieć, że nie ma odpowiedniej pamięci o tym ludobójstwie. Co więcej, nasi rodacy w Kazachstanie są nadal tam, gdzie ich zesłały władze stalinowskie. III RP przez te 28 lat mówiła na ten temat, ale niewiele zrobiono" — mówił z ambony. — „Dzisiaj, gdy słyszymy, że imigranci z obcych państw mają zasiedlać Polskę, to przede wszystkim rodzi się pytanie: dlaczego nie Polacy z Kazachstanu w pierwszej kolejności — oni powinni tutaj mieć możliwości osiedlenia się".

© AP Photo/ Sergei Chuzavkov Dlaczego Ukraińcy obawiają się filmu „Wołyń”?

Mszę w intencji wypędzonych, poległych i pomordowanych na Wschodzie celebrował natomiast ksiądz kanonik Grzegorz Draus, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II we Lwowie. Prócz mszy w kompleksie na Jasnej Górze odbyło się też Otwarte Forum Kresowe. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Sejmu i Senatu, obecny był również Jan Skalski, Prezes Światowego Kongresy Kresowian. Myśl przewodnia? „Kresowianie żądają prawdy!". Padały stwierdzenia o konieczności „tworzenia szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci o Kresach", „zweryfikowaniu dotychczasowej polityki wschodniej", oraz „wypracowaniu skutecznych sposobów działania, struktur i zasad współpracy mających na celu zobligowanie do współuczestnictwa w przywracaniu pamięci o Kresach ludzi młodych, a organów władzy państwowej do szerokiego i wszechstronnego wsparcia tych działań".

Politykiem, który w ostatnim czasie wyszedł Kresowianom naprzeciw, jest Jarosław Kaczyński, który z powodu Wołynia i konsekwentnego piętnowania ukraińskiego nacjonalizmu zaryzykował nawet konflikt z Petrem Poroszenką.

Poglądy autorki mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.