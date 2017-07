Jaja z Magdy Gessler (wideo)

Wygląda na to, że serialowi „Ucho prezesa", w którym komicy z Kabaretu Moralnego Niepokoju parodiują polityków, wyrosła nagle olbrzymia internetowa konkurencja.

Mateusz „Matti" Jakubiec to polski aktor musicalowy, związany z teatrem Studio Buffo. Wcielanie się w postaci znanych osób ma opanowane do perfekcji — występował m.in. w programie „Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie naśladował wokalistów, takich jak Steven Tyler, Agnieszka Chylińska czy Ewa Farna. Zajął piąte miejsce. Jego kanał na Youtube — „JaJakubiec" bije rekordy popularności.

Ostatnio Jakubiec wcielił się w rolę znanej restauratorki Magdy Gessler i jej programu „Kuchenne rewolucje". W wydaniu aktora są to „Kuchenne rewelacje". Jakubiec wystylizowany na Magdę Gessler chodzi po Warszawie, zaczepia ludzi i rozmawia z nimi na temat tego, co lubią jeść, dzieli się przepisami. Odwiedza tez kilka znanych restauracji, w tym te należące do Gessler — i jej wzorem krytykuje serwowane tam dania. Internauci są zachwyceni.

Oceńcie, jak wyszła mu postać Gessler — naszym zdaniem perfekcyjnie wyłapał jej powiedzonka i gesty. Może Jakubiec wystąpiłby gościnnie w „Uchu prezesa" i ugotował coś dla Naczelnika państwa?