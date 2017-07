Na strachu łatwiej się rządzi

© AP Photo/ Bullit Marquez Czy Trump da Polsce zniżkę?

— Polska trochę przypomina taki support, czyli pewien rodzaj występu przed głównym spektaklem. Mamy potężnych graczy w Europie Zachodniej, niemniej jednak prezydent Trump buduje swoiste napięcie. Przyjeżdża najpierw do Europy Środkowowschodniej i chce w ten sposób pokazać, że oto Europa jest ważna, ale, co ciekawe, niekoniecznie jako swoista całość. Czyli to, co jest Europą powiedzmy drugiej prędkości — żeby nie używać określenia drugiej kategorii — też jest ważne i w zasadzie od tego chce zacząć. Chce pokazać, że nie tylko tzw. Stara Europa się liczy. Stąd dla prezydenta Trumpa propagandowo jest to istotne spotkanie. Bądźmy szczerzy, w Polsce zawsze może liczyć na dużą sympatię. Realia są takie, jak to mawiał Brzeziński: prawie cały świat jest antyamerykański. Zatem z punktu widzenia propagandowego jest to korzystne zarówno dla Trumpa, jak i prezydenta Dudy, który też pokazuje, że oto Amerykanie zaczynają od Polski. Krótko mówiąc, to wizyta wizerunkowa. Prawdziwe rozmowy zaczną się później. Jak powiedziałem na początku: swoisty support, jak to muzycy określają, coś, co poprzedza główny występ, ale buduje swoiste napięcie i przygotowuje publiczność. Takie preludium, żeby pokazać się. Trochę się Trump boi, że może być źle przyjęty w Europie Zachodniej, więc lepiej zacząć od dobrego wrażenia, bo pierwsze wrażenie jest najważniejsze.

— Podstawowa zasada bezpieczeństwa polega na tym, że przyjaciół szukaj blisko, a wrogów daleko. A tu Polacy, nasza polityka rzeczywiście pod tym względem jakoś dziwnie się zachowują. Szukamy sojusznika w Stanach. To z sentymentu wynika, być może dlatego, że Stany są daleko i nie mamy z nimi żadnych konfliktów historycznych. Można powiedzieć, że to taki bezpieczny sojusznik, którego na dobrą sprawę nikt nigdy nie widział, bo jest daleko. Ale prawda polega na tym, że generalnie w polityce międzynarodowej obserwuje się raczej odejście od takiego typu wojny konwencjonalnej, jak my myślimy, że oto staną naprzeciwko siebie jakieś mocarstwa czy poszczególne państwa. Raczej nie, bo nie bardzo wiadomo, o co walczyć. Taka jest prawda. To są niepotrzebne strachy . Ja jestem zwolennikiem współpracy z sąsiadami. A Polska lubi się pokłócić i prowadzić politykę i antyniemiecką, i antyrosyjską. To nie jest tak, że Rosja jest głównym wrogiem Polski. Niemcy tak samo. Zawsze to gdzieś pobrzmiewa. To są uwarunkowania historyczne. Prawda o Polsce jest taka, że jest to kraj średni. Czyli z jednej strony za duży, żeby milczeć, a z drugiej strony za mały, żeby znaczyć coś w polityce międzynarodowej. Dlatego z naszej strony troszeczkę to jest takie pokrzykiwanie, przypominanie o sobie. Ale na dobrą sprawę nikt tego aż tak na poważnie nie bierze. Nie dramatyzowałbym. To bardziej przypomina działania na potrzeby polityki wewnętrznej. Na strachu zawsze fajnie się buduje różne przekazy społeczne. Łatwiej się rządzi.