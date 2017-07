„Podręczne" powitają Trumpa w Warszawie

© AP Photo/ Bullit Marquez Czy Trump da Polsce zniżkę?

„Będziemy protestować przeciwko wizycie Trumpa, pokażemy, że nie wszyscy Polacy cieszą się z jego przyjazdu, wbrew temu, co mówi polski rząd" — zapowiedzieli organizatorzy zaplanowanej na czwartek demonstracji. Inicjatorami protestu w Warszawie są partia Razem, Inicjatywa Polska, Partia Zielonych oraz Pracownicza Demokracja.

O szczegółach akcji korespondent radia Sputnik Leonid Sigan rozmawiał z panią Dorotą Olko, rzeczniczką prasową partii Razem.

— Jak wiemy z wiadomości agencyjnych partia „Razem" i inne partie pozaparlamentarne wyjdą na manifestacje przeciwko wizycie w Warszawie prezydenta USA Donalda Trumpa. Pod jakimi hasłami wyjdą protestujący?

— Sprzeciwiamy się seksizmowi w wypowiedziach prezydenta Trumpa. Sprzeciwiamy się jego niszczącemu podejściu do środowiska. Sprzeciwiamy się graniu na rozbijanie jedności europejskiej. To są, wydaje mi się, główne hasła.

— Jak liczna może być ta manifestacja?

— Jako, że to się odbywa w południe i w godzinach pracy, to nie spodziewamy się wielkich frekwencji. Myślę, że od kilkudziesięciu do 200 osób spokojnie będzie.

— Na stronie wydarzenia „Podręczne witają Trumpa" czytamy, że polskie kobiety po swojemu przywitają „naczelnego seksistę wolnego świata". Więc, jak go przywitają?

— Przygotowujemy taki mały happening, czyli będą przebrania na wzór kostiumów z serialu „Opowieści podręcznej", który jest taką antyutopią seksistowskiego świata, gdzie kobiety zostały zredukowane do swoje funkcji, roli reprodukcyjnej i do roli służących.

— Czy władze będą miały coś przeciwko tej manifestacji? Czy będą ingerować?

— Mam nadzieję, że nie. Jest to legalne, zarejestrowane zgromadzenie. Powinniśmy mieć normalnie prawo demonstrować.

Z kolei Filip Ilkowski z Pracowniczej Demokracji w wywiadzie dla mediów zaznaczył, że „gdziekolwiek Donald Trump się pojawi, w jakimkolwiek miejscu na świecie — spotykają go protesty".

Nie jest to przypadkowe i w Polsce oczywiście nie mogło być inaczej. Mamy tutaj prezydenta oligarchę, prezydenta rzecznika miliarderów, prezydenta wojny, prezydenta rasizmu, prezydenta poniżenia kobiet i prezydenta katastrofy ekologicznej.

I dodał: „Wszyscy ludzie, którzy chcą bardziej pokojowego świata, którzy nie chcą zrzucania „matki wszystkich bomb", jak Trump czynił to w Afganistanie niedawno temu, nie chcą kolejnych amerykańskich wojen, nie chcą kolejnych amerykańskich murów, nie chcą całej retoryki poniżenia wobec kobiet, wobec mniejszości i tak naprawdę wobec większości świata i chcą żyć na ekologicznej planecie, wszyscy ci ludzie są mile widziani na naszej demonstracji" — podkreślił FilipIlkowski.