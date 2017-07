Europejskie kraje odsyłają uchodźców z powrotem do domów

Co miesiąc z Frankfurtu do Kabulu wylatuje samolot wypełniony do ostatniego miejsca powracającymi do domu Afgańczykami. Ci, którzy są gotowi wrócić do kraju dobrowolnie, otrzymują 700 euro na bilet lotniczy. Ci którzy nie są gotowi, odprawiani są za granicę tak czy inaczej, z tymże że bez pieniędzy. Poza Niemcami, afgańskich uchodźców masowo odsyłają kraje uważane niegdyś za raj dla migrantów — Norwegia, Szwecja, Finlandia i Austria. Wysyłają nie tylko Afgańczyków. W ubiegłym roku Niemcy wysłali do domu rekordową liczbę przesiedleńców z Bliskiego Wschodu — 80 tysięcy. W tym roku planują ten rekord pobić.

Kryzys migracyjny, jaki rozpętał się w 2015 roku, rozbił Europę. Jedne państwa usiłowały powstrzymać strumień uchodźców przy pomocy ogrodzeń i występowały przeciwko kwotom uchodźców, inne przyjmowały z otwartymi ramionami setki tysięcy ratujących się przed wojną ludzi. Najbardziej kategoryczne stanowisko w kwestii uchodźców zajmowały węgierskie władze. Premier Orban otwarcie oświadczył, że uchodźcy stanowią zagrożenie dla UE, dla „kulturowej i religijnej tożsamości Europy", apelując o jak najszybsze odesłanie ich na ojczyznę.

A jednak obywatele krajów, które ochoczo przyjmowały uchodźców, wyrażali z tego powodu niezadowolenie. Na fali antyimigranckich nastrojów urosła w siłę „Alternatywa dla Niemiec", a we Francji „Front Narodowy" Marine Le Pen zdobył osiem miejsc we francuskim parlamencie, w którym dotychczas zajmował tylko dwa miejsca.

Ci spośród Europejczyków, którzy odnosili się do uchodźców z sympatią, zmienili do nich swój stosunek. Sondaże pokazują, że kluczową rolę odegrały w tym trendzie zamachy. Kiedy na szali znalazło się ich własne bezpieczeństwo, obywatele krajów UE nagle przestali lubić imigrantów.

Proces zaostrzenia polityki migracyjnej w Europie zaczął się już w zeszłym roku. Szwecja, która przyjęła najwięcej imigrantów per capita radykalnie zreformowała ustawodawstwo, zmieniając wymogi udzielania azylu. Francuska policja bez uprzedzenia zlikwidowała obóz uchodźców w Calais, w którym latami mrowiły się tysiące ludzi usiłujących przedostać się do Wielkiej Brytanii. We Włoszech nowy szef MSW Marco Minniti wydał dekret pozbawiający imigrantów prawa do odwoływania się od decyzji odmownej udzielenia azylu, a zarazem zarządził utworzenie w każdej prowincji ośrodków repatriacji dla osób, które w najbliższym czasie udadzą się na ojczyznę.

Rygorystyczne środki podejmowane przez państwa europejskie można łatwo zrozumieć. Kontynuowanie polityki otwartych drzwi pozbawiłoby partie rządzące wsparcia obywateli, którzy odwróciliby się ku partiom ultraprawicowym. Dlatego władze zaostrzają retorykę. We wrześniu w Niemczech odbędą się wybory, w Austrii — w październiku, we Włoszech i w Szwecji — w przyszłym roku, w marcu i we wrześniu odpowiednio.

Obecna strategia UE polega na tym, żeby utrzymywać strumień migrantów z dala od swoich granic. Europa jest gotowa płacić za utrzymywanie i zaopatrywanie w żywność obozów dla uchodźców w Turcji, Libanie, Libii i Iranie — na podstawie dwustronnych umów lub przez organy ONZ. Najważniejsze to niedopuszczenie do kolejnego kryzysu migracyjnego i pozbycie się następstw pierwszego — setek tysięcy imigrantów, którzy nie są w Europie nikomu potrzebni.