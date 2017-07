Czy „Patrioty” będą w stanie zestrzelić „Iskandery”?

Według ministra zakup systemów zapewni Polsce „bezpieczeństwo przed każdym wrogiem” i pozwoli „skutecznie przeciwstawić się rosyjskim systemom Iskander”.

Ekspert wojskowy Dmitrij Korniew, główny redaktor MilitaryRussia.ru skomentował podpisane porozumienie oraz porównał możliwości techniczne Patriotów i Iskanderów.

© AP Photo/ Czarek Sokolowski „Zakup Patriotów to wewnętrzna sprawa Polski"

Technicznie i teoretycznie Patriot może przeciwstawić się Iskanderom, ponieważ każdy system obrony powietrznej teoretycznie może zestrzelić każdą rakietę. Ale następnie trzeba zadać sobie pytanie — jakie są szanse? Iskander w tej chwili wykorzystuje dwa rodzaje pocisków — balistyczne i manewrujące. Manewrujące mogą zostać zniszczone przez jakikolwiek system obrony powietrznej, ale jeśli je wykryje, ponieważ pociski manewrujące poruszają się na małej wysokości i na tym polega problem — są trudne do wykrycia. Jednak wykorzystanie w Europie samolotów wczesnego ostrzegania AWACS pozwoli zwiększyć odległość wykrywania pocisków manewrujących, więc prawdopodobieństwo ich zestrzelenia w Europie będzie wyższe niż w innych regionach.

Z pociskami balistycznymi Iskandera sytuacja jest inna — są to niezwykle trudne do wykrycia cele. Rakieta balistyczna Iskander porusza się skomplikowaną i nietypową dla rakiet balistycznych trajektorią, ona jest sterowana aż do ostatniej chwili i może wykonać manewry antyrakietowe. Ponadto pociski Iskander można zaliczyć do rakiet „stealth”: mają one specjalną powłokę i kształt, więc trudniej jest je wykryć niż pocisk „Scud” czy „Toczka”.

© AP Photo/ Czarek Sokolowski Latem USA rozmieszczą w krajach bałtyckich wyrzutnie Patriot

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, prawdopodobieństwo porażenia Patriotem pocisków balistycznych Iskander wynosi nie więcej niż 2-3 z 10 rakiet, a jeśli ich użycie będzie nieoczekiwane, to prawdopodobieństwo zmniejsza się do zera. Przechwytywanie rakiet Iskander jest niezwykle trudne nawet dla rakiet przechwytujących SM-3 i systemu Aegis, a są to bardziej nowoczesne środki niż Patriot. Iskander jest problemowym systemem dla wszystkich kompleksów antyrakietowych i obrony powietrznej, a jeśli mówimy o rakietach balistycznych, jest to jeden z najbardziej zaawansowanych systemów na świecie. Oprócz tego ciągle są prowadzone prace nad udoskonaloną i nową wersją rakiet Iskander. Będzie się ulepszać także sprzęt, ale nawet te pociski, które istnieją obecnie, są bardzo trudnym celem dla nowoczesny, a nawet — w pewnym stopniu — perspektywicznych „Patriotów”.