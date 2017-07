Kijów oświadczył, że będzie prowadzić negocjacje w sprawie wymiany jeńców tylko z OBWE i „Rosją — jako okupantem" — podaje Ługańskie Centrum Informacyjne.

Sprawa wymiany osób zatrzymanych jest jednym z podstawowych punktów w pakiecie posunięć w ramach wykonywania porozumień mińskich.

Członek Rady do spraw Relacji Międzyetnicznych przy prezydencie Rosji politolog Bogdan Bezpalko w wywiadzie dla radia Sputnik wyraził opinię, że celem strony ukraińskiej jest nie wymiana jeńców, lecz zerwanie negocjacji.

Strona ukraińska usiłuje wycofać się z procesu negocjacyjnego, oskarżając przy tym jednak wszystkich pozostałych uczestników. Oczywiście nie można tolerować użycia określenia «okupant» w trakcie negocjacji. Okrzyknięto nas «krajem agresorem», «krajem okupantem», jednak przy tym nie wypowiada się nam wojny, nie wprowadza się stanu wojennego. Ponadto oni sami nie sprecyzowali tego, co właściwie robią na wschodzie: prowadzą «operację antyterrorystyczną» czy też wojnę domową. Strona ukraińska nie życzy sobie wymiany jeńców również dlatego, że wobec nich stosowane są fizyczne środki: Ukraina łamie szereg konwencji dotyczących traktowania jeńców wojennych i po prostu więźniów. Są przykłady tego, że ludzie, którzy niedawno trafili do niewoli, byli torturowani — mają wykłute oczy. Jednakże jest to tylko skrawek całokształtu sytuacji: Ukraina nie chce zmierzać w kierunku pokoju. Dla rządu, dla elit wojna jest bardzo dogodną okazją do usprawiedliwienia wszystkich niepowodzeń natury gospodarczej, politycznej i innej, powołując się na przeciwnika z zewnątrz — powiedział Bogdan Bezpalko.