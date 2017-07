Opinia: Janukowycz „leje wodę"

„Oczywiście nie jest on do tego gotów, gdyż w czasie gdy Krym przeszedł pod rosyjską jurysdykcję, Janukowycz formalnie nadal był przecież prezydentem. Wobec tego z punktu widzenia prezydenta Ukrainy, jakim on wówczas formalnie był, musiał albo pogodzić się z faktem scalenia Krymu z Rosją, albo też potępić to. Jednakże nie może tego zrobić i występuje w sposób jemu właściwy. Przecież zawsze się tak zachowywał. Chodziło o powiedzenie czegoś takiego, co byłoby niezrozumiałe, ale w czym wszyscy będą szukać aluzji i każdy zobaczy to, co chciałby zobaczyć. To firmowy styl Janukowycza. W dalszym ciągu zachowuje się dokładnie tak samo: aby wszyscy usłyszeli to, co chcą, albo też nie usłyszeli — jednak przy tym nie mówi niczego o meritum sprawy " — uważa Siemion Urałow.