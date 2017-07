Rosja znalazła alternatywę dla dolara

© Sputnik. Iliya Pitalev Rubel podstawową jednostką monetarną w ŁRL

Poinformował o tym prezydent banku Kundapur Waman Kamatch w trakcie wideokonferencji z Szanghaju. Według niego w sumie pakiet projektów banku na lata 2017-2918 uwzględnia 23 opracowania na łączną kwotę około 5 miliardów dolarów.

Jak dowiedziała się agencja RIA Novosti w banku, w Rosji zaplanowano budowę gmachów i infrastruktury IT dla organów sądownictwa. Drugi projekt stanowi część składową szybkiej trasy. Ma on bardzo ważne znaczenie dla wewnętrznej sieci transportowej Rosji.

Doktor habilitowany ekonomii profesor Wiktor Jefimow w audycji radia Sputnik wyraził opinię, że projekty Nowego Banku Rozwoju BRICS mają znaczenie nie tylko pod względem finansowym.

© Sputnik. Andriej Aleksandrow Rosja i Białoruś wpadły w finansową pułapkę

„Jest to bardzo ważny krok i nie tyle nawet pod względem finansowym. W naszej świadomości sformowały się takie błędne stereotypy, które zakładają, że pieniądze to rzecz najważniejsza. W rzeczywistości najważniejsze są nie pieniądze, a system organizacji. Chciałbym, aby dla tej prostej idei pracował także bank BRICS. Współdziałanie krajów członkowskich BRICS może spowodować powstanie unii cywilizacyjnej na nowym poziomie. Tę integrację budujemy nie dla siebie i nie we własnych interesach, lecz tak naprawdę w celu organizacji jakiejś geopolitycznej unii cywilizacyjnej na nowym poziomie. Gdyż chodzi, w zasadzie, o zmianę koncepcji rozwoju świata. Istnieje konglomerat euroamerykański, zmierzający do swych celów, posiadający swoje idee, swój sens życia. A tutaj kształtuje się nowa wspólnota, i Rosja jest liderem na takiej właśnie płaszczyźnie" — wyraża przekonanie Wiktor Jefimow.

Wypada zaznaczyć, że projekty z Nowym Bankiem Rozwoju BRICS stanowią dalszy ciąg wysiłków podejmowanych przez Rosję w celu zminimalizowania skutków uzależnienia od dolara w rozliczeniach międzynarodowych. Na przykład 4 lipca Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich i Bank Rozwoju Chin osiągnęły porozumienie w sprawie założenia rosyjsko-chińskiego funduszu współpracy w wysokości 68 miliardów juanów — co stanowi równowartość 10 miliardów dolarów — w celu zapewniania bezpośrednich inwestycji przy rozliczeniach w walutach narodowych. W grudniu minionego roku Ankara zaproponowała Moskwie rezygnację z dolara i przestawienie się w handlu między krajami na rozliczenia w walutach narodowych: Wcześniej, we wrześniu 2016, pierwszy wicepremier Igor Szuwałow oświadczył, że Rosja życzyłaby sobie stosowania walut krajowych w relacjach handlowych z Wietnamem.