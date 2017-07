Droga impreza: Polacy zapłacą za gaz, systemy rakietowe i drogie kiecki Melanii

© AP Photo/ U.S. Navy Polska - wojskowy lumpeks Stanów Zjednoczonych

„Takie jest najprostsze podsumowanie wizyty prezydenta Trumpa w Polsce, jego wystąpień z prezydentem Dudą, jak i przemówienia na Placu Krasińskich. Należy pochwalić urzędników Białego Domu, którzy tym razem dobrze dokonali researchu treści, które są nośne i miłe sercu Polaków. Wszystkie znalazły się w przemówieniu Trumpa, jak na niego wygłoszonym mało chaotycznie, jak zwykle bez kartki, w sposób, który pozwoli stronnictwu amerykańskiemu w Polsce jeszcze długo grzać się w cieple swego niebywałego sukcesu. Mnie jednak, jako osobie zanurzonej w historii Polski, przypomina się, że taka dyplomacja miała już miejsce w odniesieniu do Polski. Nic bardziej nie zachwycało przedwojennego polskiego ministra spraw zagranicznych Józefa Becka niż słowa wypowiadane na jego temat w niemieckiej prasie, że prezentuje się wspaniale jako były oficer artylerii konnej. Był tak zachwycony, że nie zauważał, czego jeszcze Hitler od Polski chce. My również grzejący się w cieple słów Trumpa o miłości do Polski nie zauważamy, jaka będzie cena tej wizyty. A pierwsze kwoty już padają.

Obecnie sytuacja wygląda dużo poważniej niż w tym skądinąd zabawnym dowcipie, bo oto z wdzięczności za sprzedanie nam za co najmniej 30 mld dolarów starego amerykańskiego sprzętu wojskowego, którym zresztą nie będziemy mogli samodzielnie się posługiwać, z tej wdzięczności będziemy musieli kupować droższy niż rosyjski amerykański gaz, na który poza tym zbytu na świecie nie ma. I będziemy musieli zapewne kupować amerykański węgiel, co ostatecznie rozwali polski przemysł węglowy. Na pytanie, co najbardziej zwróciło uwagę podczas wizyty prezydenta Donalda Trumpa, to bez wątpienia bardzo kosztowne kreacje Melanii i Ivanki Trump. Trzeba przyznać, że kreacje te z nawiązką się Ameryce zwróciły. Polacy zapłacą i za te kiecki, za te kreacje, i za ten węgiel, i za ten gaz, i za wszystkie systemy rakietowe. To bardzo droga wizyta".