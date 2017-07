Opinia: Spotkanie Putin-Trump daje nadzieję na przyszłość

© Sputnik. Mikhaił Klimentiew Melania próbowała przerwać spotkanie Putin-Trump

Putin spotkał się po raz pierwszy z Trumpem w piątek na marginesie szczytu G20 w Hamburgu. Spotkanie trwało ponad dwie godziny.

— Dla mnie jest oczywiste: Trump naprawdę chce współpracować z Putinem, ale będzie musiał bardzo uważać. Chodzi o to, że gdy obecny gospodarz Białego Domu przygotowuje konkretne umowy, jest zmuszony do uciekania się do niemal akrobatycznych wybiegów. Tak było i tym razem. Najpierw z ust Trumpa padło w Polsce wiele ostrych uwag pod adresem Rosji, a następnie na szczycie G20 faktycznie utorował on drogę do porozumień, głównie w kwestii syryjskiej — ocenił Dottori, pracownik Katedry Badań Strategicznych Uniwersytetu LUISS w Rzymie.

Politolog zwrócił uwagę na wypowiedź szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa po spotkaniu prezydentów. Zauważył on, że zarówno Putin, jak i Trump mają na uwadze przede wszystkim dobro swoich państw, które można osiągnąć poprzez zawieranie wzajemnie korzystnych umów.

— Było to wyraźnie widoczne zwłaszcza w przypadku nowych porozumień w sprawie Syrii. Jest oczywiste, że strony mają różne interesy, ale zamierzają współpracować, negocjować. Szczerze mówiąc, tego właśnie oczekiwaliśmy od Trumpa — powiedział ekspert.

Dottori przypomniał, że po objęciu urzędu Trump ogłosił, iż Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej będą się kierować swoimi interesami narodowymi i że wszystkie kraje na świecie mają takie samo prawo.

— Gdy kwestia jest stawiana w taki sposób, wiadomo, że o interesach zawsze można się porozumieć. To nie wartości, których nie można negocjować i zawierać umów. Powiedzmy jesteś albo liberałem, albo nie jesteś liberałem, bo nie można być liberałem na połowę. Ale w sprawie interesów można i trzeba porozumiewać się. Właśnie na tym polega nowinka wprowadzona przez Trumpa — wyjaśnił politolog.

Ekspert wierzy w możliwość osiągnięcia porozumienia między prezydentami USA i Rosji. — Trump jest nastawiony na rozmowy. Jest człowiekiem niezwykle praktycznym. Putin też jest zorientowany na poszukiwanie konkretnych rozwiązań, które należy wprowadzić w tej sytuacji. Mamy do czynienia z dwoma liderami, którzy wydają się pragmatykami, a faktycznie wierzą w interesy narodowe.

Oznacza to, że obowiązkowo muszą znaleźć wspólny język. Dlatego, moim zdaniem, Rosja i USA porozumieją się. W przeciwnym razie może okazać się, że Trump będzie miał do czynienia z tym, że Chiny, Niemcy i Rosja zjednoczą się, wbrew interesom USA — dodał.

Jego zdaniem droga do porozumienia między Rosją a USA będzie trudna. — Nadal jestem optymistą, ale wyraźnie widać, że amerykański system polityczny zmusza Trumpa do uciekania się do skomplikowanych kombinacji, aby osiągnąć swoje cele. W rzeczywistości zanim zacznie przeprowadzać jakieś ważne inicjatywy, musi robić coś, co stwarza pozory, że idzie w przeciwnym kierunku. Będzie tak nadal — podsumował politolog.