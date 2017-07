Patrioty przynoszą kłopoty

Kontrakt na rakiety Patriot, które negocjuje Polska , wart jest około 30 mld. Zawiera 69 projektów offsetowych, ale przy 12 kluczowych rozmowy się „zacięły". Okazuje się, że Amerykanie nie chcą, aby w Polsce produkowano sprzęt według ich technologii. Nie mają ochoty zdradzać zbyt wielu tajemnic swojej zbrojeniowej „kuchni".

Jak podaje „Rzeczpospolita", „MON zabiega zwłaszcza o wyposażenie polskiej zbrojeniówki w wiedzę i technologie związane z uzyskaniem w kraju zdolności do serwisowania przeciwrakietowego systemu". Polska Grupa Zbrojeniowa chce również zdobyć wiedzę na temat nowoczesnych technologii radarowych, które wykorzystują związek chemiczny GaN — azotek galu. Tak wspomagane radary są precyzyjniejsze i pracują wydajniej, jednak Amerykanie kręcą nosem na zdradzanie swoich sekretów.

Celem polskich negocjatorów jest też uzyskanie dla rodzimych firm kompetencji w dziedzinie technologii rakietowych, zintegrowanych systemów dowodzenia i zarządzania walką — najlepiej takich, które pomogłyby potem Polskiej Grupie Zbrojeniowej w samodzielnym rozwijaniu struktur obrony powietrznej krótkiego zasięgu „Narew" — dodaje „Rzeczpospolita".

Do tej pory Amerykanie zgodzili się na to, aby partnerami przemysłowymi w Polsce zostały firmy Jelcz, Autosan, Teldat i PIT-Radwar. Jelcz ma produkować podwozia do pojazdów transportowych dla rakiet. „Nie ma jednak mowy o budowaniu w kraju najbardziej nowoczesnych i najdroższych (ok. 5 mln dol. każdy) pocisków PAC-3 MSE, których producentem jest Lockheed Martin. Władze w Waszyngtonie nie widzą możliwości udostępniania tak zaawansowanych technologii sojusznikom".

Z jednej strony trudno się dziwić — nikt nie chce dzielić się doświadczeniem i pracą naukowców, która pochłonęła miliony dolarów na przestrzeni lat. I choć USA zadeklarowały w podpisanym memorandum, że „będą zmierzały do udostępnienia maksymalnego poziomu technologii, dozwolonej w ramach polityki Stanów Zjednoczonych" to znów wszystko rozbija się o brak konkretów. A MON ma trudności ze sformułowaniem oczekiwań — brakuje tam specjalistów od prawa amerykańskiego. Negocjacje offsetowe prowadzi wynajęta prywatna kancelaria.

— Widać wyraźnie, że MON nie jest w stanie opanować sytuacji. Nie ma do tego przygotowanego personelu — mówi gen. Waldemar Skrzypczak.

Donald Trump jest konsekwentny w swojej polityce „Kupuj w Ameryce, zatrudniaj Amerykanów". Polsce wydawało się, że dla niej prezydent zrobi wyjątek. Tymczasem wydamy miliardy złotych tylko po to, aby potem wydawać kolejne miliony na serwisowanie i części, o których nie mamy zielonego pojęcia.

