„Solidarność" wyrzuci Wałęsę?

© Zdjęcie: President of the Ukraine Press-Service "Solidarność" zmieni przewodniczącego

Wojna Wałęsy ze związkowcami z „Solidarności" rozgorzała po tym, jak były prezydent zapowiedział swój udział w kontrmanifestacji smoleńskiej. „Jeśli będzie trzeba, to siłą wyniesiemy go z Krakowskiego Przedmieścia" — oświadczyli związkowcy. „Zobaczymy, kto będzie wyniesiony" — odpowiadał Wałęsa.

Tymczasem Piotr Duda stwierdził na dokładkę: — Otrzymuję mnóstwo stanowisk organizacji zakładowych, by odebrać Lechowi Wałęsie honorowe członkostwo w NSZZ „Solidarność". Tak powiedział w rozmowie z dziennikarzami portalu wPolityce. Wywiad ukazał się z opóźnieniem, Duda udzielał go jeszcze przed tym, jak Wałesa trafił do szpitala i odwołał swój udział w blokadzie.

© REUTERS/ Marco Bello Lech Wałęsa trafił do szpitala

„Solidarność" w kwestii Smoleńska stoi murem za rządem: — Mam nadzieję, że nastąpi jakaś refleksja u pana przewodniczącego Wałęsy i nie będzie dochodzić do gorszących scen na miejscu. Jeżeli Lech Wałęsa chce sobie siedzieć na bruku, to niech sobie siedzi. Jak będę szedł obok, to go ominę, powiem dzień dobry, podam rękę i pójdę dalej. I z politowaniem będę patrzył na to, że tak kończy przewodniczący Związku Zawodowego „Solidarność" — mówił o ewentualnej obecności Wałęsy na kontrmiesięcznicy.

Ostatecznie blokujący miesięcznicę wycofali się w ostatniej chwili, postanawiając nie zakłócać marszu. Warszawa przygotowywała się na zadymę, przed Pałacem Prezydenckim ustawiono barierki, w bojowych nastrojach na zwarcie szykowali się dawni opozycjoniści z „S", tymczasem obyło się bez awantury. „Mądrzejszy ustępuje głupszemu, strona społeczna dobrze zrobiła" — pobłogosławił wczorajszą akcję nieobecny Lech Wałęsa.

© Sputnik. Władimir Trefiłow Ćwierćwiecze polskiej wojny

Nie odniósł się jeszcze do informacji, że może zostać wyrzucony z organizacji, która wyniosła go na szczyt polskiej polityki. Sam Piotr Duda również nie zdradził, czy przychyli się do postulatów związkowców, unikał też osobistych ocen. Powoływał się na „struktury": „ludzie są tym wszystkim podenerwowani" — mówił.

„Solidarność" zapewne zamierza jedynie postraszyć Wałęsę, jednak grożenie mu odebraniem honorowego członkostwa tylko dlatego, że związkowcom zmienił się polityczny kurs, jest wyjątkowo niskim posunięciem. Faktem jest jednak również to, że Wałęsa powinien już przejść na polityczną emeryturę, z jego włączania się w bieżącą politykę nie wynika nic dobrego. W ten sposób jednak strona rządowa prowokuje go do kolejnych kontrowersyjnych wypowiedzi.

Poglądy autora mogą być niezgodne ze stanowiskiem redakcji.