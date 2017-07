Co będzie z terrorystami PI po wycofaniu się z Mosulu?

© REUTERS/ Ahmed Saad Wyzwolony Mosul 13

„Ogłaszam kres istnienia i krach terrorystycznego państwa kłamstw i terroryzmu, jakie Daesh ogłosił w Mosulu" — oświadczył premier Iraku Haider Al-Abadi w audycji narodowej telewizji.

W minioną niedzielę bojownicy jednostki do walki z terroryzmem irackiej armii podnieśli państwową flagę na brzegu Tygrysa w zabytkowej dzielnicy Mosulu. Po tym Al-Abadi przybył do Mosulu i pogratulował siłom zbrojnym zwycięstwa nad PI.

Operacja mająca na celu wyparcie PI z Mosulu, utrzymywanego przez terrorystów przez ponad trzy lata, rozpoczęła się w październiku minionego roku. W czerwcu irackie dowództwo poinformowało o początku natarcia na ostatnie bastiony ISIS w zabytkowej części Mosulu. W operacji uczestniczyły wojskowy oddział o przeznaczeniu specjalnym, policja federalna, siły szybkiego reagowania i siły zbrojne Iraku.

Moskwa liczy na to, że zdobycie Mosulu ugruntuje sukcesy w walce przeciwko terroryzmowi i przyczyni się do odtworzenia integralności terytorialnej Iraku. Czytamy o tym w komentarzu MSZ Federacji Rosyjskiej w związku z oficjalnym oświadczeniem władz kraju na temat wyzwolenia miasta.

Starszy pracownik naukowy Centrum Badań Arabskich i Islamskich Instytutu Orientalistyki Rosyjskiej Akademii Nauk, doktor historii Borys Dołgow w audycji radia Sputnik wyraził zdanie, że wyzwolenie Mosulu nie jest bynajmniej ostatecznym pokonaniem PI.

Utrata (przez terrorystów — red.) Mosulu — jednego z największych miast Iraku — wykazuje, że Państwo Islamskie jako konkretna wojskowo-polityczna struktura terrorystyczna jest uszkodzone. Jest to naprawdę wielkim sukcesem wszystkich sił, które walczyły przeciwko nim. Jednak w związku z tym trzeba powiedzieć, że nie jest to jeszcze ostatecznym zwycięstwem. Przecież PI to także ideologia oraz konkretne próby wcielania tej ideologii w życie. Wypada przypomnieć, że wcześniej również podejmowano próby zakładania podobnych struktur wojskowo-politycznych w Algierii, Sudanie, Egipcie. Wobec tego sama idea nadal będzie istnieć, nader prawdopodobne są także inne próby jej realizacji — powiedział Borys Dołgow.

Jego zdaniem wielu członków PI przeniosło się do innych rejonów Syrii.

„Jeszcze przed wyzwoleniem Mosulu szereg przywódców PI przeprowadził się do rejonu Al-Majadin, w pobliżu Dejr-ez-Zor. Część z nich wycofywała się do innych rejonów Syrii. Jeśli chodzi o ich perspektywy, to zwierzchnicy kierowali ich do innych rejonów Iraku i Syrii, gdzie na pewno będą kontynuować walkę partyzancką. Proponowano im zakładanie uśpionych komórek i czekanie na rozkaz. A dalej przenoszenie się do innych państw — do Libii, Afganistanu, ponadto przedostawanie się do państw europejskich w charakterze uchodźców" — podkreślił ekspert.