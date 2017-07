Czy Rosję czeka inwazja Tadżyków?

Wprowadzony przez prezydenta Tadżykistanu Emomaliego Rahmona zakaz noszenia brody zwiększy strumień migrantów do Rosji. Takiego zdania jest przedstawiciel ruchu społecznego „Tadżyccy migranci zarobkowi" Karomat Szaripow.

Rahmon wzywa swoich rodaków do rezygnacji z noszenia brody i hidżabu. Jego zdaniem zarost na twarzy mężczyzny nie jest wyznacznikiem jego religijności, a czarne ubranie kobiet nie należy do pierwotnych tradycji.

W wywiadzie dla rosyjskich mediów Szaripow wyraził opinię, że formułując swój apel prezydent republiki kierował się względami sanitarnymi, a nie religijnymi. Rachmon zmusza tym samym Tadżyków do emigrowania do Rosji, gdzie podobne zakazy nie obowiązują.

Tym bardziej, że Tadżykowie będą zmuszani do ścinania brody siłą. „Człowieka zabierają, przyprowadzają na komisariat, odbierają paszport i dają czas na ogolenie brody. W obwodzie chatłońskim zatrzymano tak w ciągu roku 13 tysięcy osób. To bardzo dużo" — powiedział Szaripow. Jego zdaniem prezydent „przeciąga strunę". Tadżycki ekspert jest jednak skłonny winić za to doradców tadżyckiego lidera.

Krytyka chidżabu jako obcego tadżyckim kobietom elementu stroju została sformułowana przez prezydenta republiki już w 2010 roku. W 2015 roku doszło do masowych aresztów mężczyzn noszących brodę. W tym roku Emomali Rahmon wezwał swoich rodaków, by „pokłonili się Najwyższemu w swym sercu", a nie usiłowali wyrazić swoją „prawość" z pomocą zewnętrznych atrybutów.