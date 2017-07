„Kaspersky padł ofiarą brudnej zagrywki politycznej"

© AFP 2017/ Nicholas Kamm „Zakaz na produkcję Kaspersky Lab w USA to antyrosyjska zagrywka"

Jak poinformowała przedstawicielka GSA (General Services Administration), takie kroki zostały przedsięwzięte po „starannym rozpatrzeniu sprawy". Dodała, że priorytety resortu polegają na „zapewnianiu integralności i bezpieczeństwa systemów rządu Stanów Zjednoczonych. Z danych znajdujących się w posiadaniu agencji Reutera wynika, że agencje rządowe w dalszym ciągu będą mogły korzystać z produkcji „Laboratorium Kasperskiego" nabytej poza ramami kontraktów zawartych przez GSA.

W „Laboratorium Kasperskiego" oświadczono, że nie otrzymano żadnych nowych danych od GSA czy jakiejkolwiek innej agencji rządowej Stanów Zjednoczonych w związku ze swoim statusem dostawcy.

Prezes konsorcjum „Inforus", ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informacyjnego Andriej Masałowicz uważa, że wokół „Laboratorium Kasperskiego" w Stanach Zjednoczonych wszczęto walkę polityczną i konkurencyjną.

„Jest w tym polityka, jest też walka konkurencyjna. Uważam, że atak przeciwko Jewgienijowi Kasperskiemu przedsięwzięty w Stanach Zjednoczonych — w pierwszej kolejności ma podważać uczciwą walkę konkurencyjną. Po prostu podmioty gospodarcze postanowiły po cichu załatwić porachunki. Ponadto, chciałbym zwrócić uwagę na taką oto okoliczność: temat omawiany jest od ponad tygodnia, jednak decyzja zapadła dopiero po publikacji agencji Bloomberg, gdzie ujawniono jakieś listy z korespondencji wewnętrznej Kasperskiego. Mam pytanie: jak one znalazły się w dyspozycji Bloomberg? Czy to kolejny odcinek z cyklu «rosyjscy hakerzy»? Trzeba się temu przyjrzeć, przecież gdy dokonywano włamań do serwera Partii Demokratycznej Stanów Zjednoczonych, nie przyglądano się temu, co tam było napisane, lecz temu, kto dokonywał tych włamań. Obecnie nikt się tym nie zajmuje, krytykuje się jedynie Kasperskiego. Czyli jest to część składowa dość brudnej, szeroko zakrojonej rozgrywki politycznej , która jeszcze się nie zakończyła" — powiedział Andriej Masałowicz w wywiadzie dla radia Sputnik.