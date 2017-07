Sputnik zaczął nadawać w USA

„Jestem pewien, że wiele o nas słyszeliście. A teraz możecie nas posłuchać" — powiedział kierownik redakcji Sputnika w USA Mindia Gavasheli

Radio Sputnik rozpoczęło 1 lipca całodniowe nadawanie na falach FM w Waszyngtonie. Sputnik nadaje też swoje programy w formie cyfrowej, poprzez DAB/DAB+(Digital Radio Broadcasting), HD Radio, a także w Internecie. Ramówka obejmuje programy informacyjne i tematyczne, począwszy od talk-show, aż po analitykę w sferze gospodarki i finansów.

„Możliwości, jakie nam się tutaj daje, są bezcenne. Gazety analogiczne do Washington Post i New York Times bynajmniej nie wszystkim dają prawo głosu" — mówi dziennikarz Eugene Puryear, który ubiegał się o miejsce w Radzie Miejskiej Waszyngtonu z ramienia partii „Zielonych". Na Sputniku Puryear prowadzi program By Any Means Necessary, który koncentruje się na opinii ludzi młodych i aktywistów ruchu Black Lives Matter, występującego przeciwko przemocy wobec ciemnoskórych.

Rozmowy z udziałem wyznawców konserwatyzmu prowadzi były reporter portalu Breitbar Lee Stranahan. On razem z kolegą prowadzi polityczne talk show: Fault Lines with Nixon and Stranahan. W Sputniku znalazł się z kilku przyczyn: po pierwsze, dlatego że rozgłośnia nie przynależy do dużej korporacji, co było rzeczą pryncypialną dla konserwatysty, a po drugie, Stranahan jest przekonany, że Amerykanie mylą się uważając Rosję za wroga.

„Nie możemy obyć się bez straszaka. Tutaj przyjęto uważać, że u Amerykanina włosy powinny stawać dęba ze strachu przed Rosją. Ja się z tym jednak nie zgadzam" — mówi Stranahan. Jego zdaniem „rosyjska ingerencja" w amerykańskie wyboru to „absurd", dlatego też zdecydował się na pracę w Sputniku.

Pracownicy redakcji nie boją się, że oponenci nazwą ich „rosyjskimi propagandzistami". „Wszystko, co mogę uczynić, to mówić o tym, w co wierzę. Ludzie sami podejmą decyzję, czy mają mnie krytykować, czy nie" — przekonuje Stranahan. Kierownik redakcji Sputnik w USA tłumaczy, że sponsorowanie dziennikarstwa przez rządy jest powszechną praktyką. Weźmy choćby brytyjską korporację BBC.

„Jeśli bylibyśmy narzędziem kampanii dezinformacji, już bym o to wiedział" — podkreśla Gavasheli.