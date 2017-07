Leśni Bracia - propagandowe „działo" NATO

Jest to jeszcze jedna haniebna próba przepisania na nowo historii, wychwalania haniebnych byłych żołnierzy SS i nacjonalistów z korzyścią dla dzisiejszej interpretacji politycznej, NATO proponuje jeszcze jedną praktyczną instrukcję wzniecania nietolerancji i wojowniczości w ich najpełniejszej postaci — oświadczono w stałym przedstawicielstwie Federacji Rosyjskiej w NATO.

Według eksperta Wiktora Litowkina Sojusz Północnoatlantycki występuje przeciwko Rosji, która pragnie pokoju z innymi narodami:

„NATO wykazuje, że było, jest i nadal będzie wrogiem Rosji, nie przeciwnikiem, jak niekiedy nazywana jest Rosja, lecz po prostu wrogiem, gdyż na płaszczyźnie ideologicznej, organizacyjnej i praktycznej walczą oni przeciwko naszemu krajowi, przeciwko wszystkiemu, co ma znaczenie dla Rosjan" — wyjaśnił Litowkin.

Niezależny ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego Igor Nikołajczuk wyraził opinię, że NATO przygotowało nową broń propagandową z materiału, który nie jest już aktualny nawet w krajach bałtyckich.

© AFP 2017/ Geoges Gobet Nowe pretensje NATO wobec Rosji

„Konieczność wysuwania na pierwszy plan tematu «leśnych braci» jest nieaktualna nawet w samych krajach bałtyckich, jest to obecnie sprawa absolutnie przestarzała, miejscowe elity praktycznie już po nią nie sięgają. Obecnie inicjatorem nie są kraje bałtyckie. Leży to w interesie NATO, które opanowała jakaś szalona obsesja dążenia do obrony bałtyckiego skrzydła przed domniemaną rosyjską agresją, do organizacji tam ćwiczeń, trzymania na stałe swych wojsk i zwiększania ich liczebności. Myślę, że jest to jedynym powodem do ponownego sięgania po ten temat. MSZ Rosji absolutnie słusznie reaguje na tę sprawę. Gdyż NATO faktycznie pobrzękuje informacyjną bronią i ładuje nowe działa propagandowe" — powiedział Igor Nikołajczuk.

„Film NATO o leśnych braciach, którzy zabijają naszych żołnierzy, potwierdza, że pod postacią NATO kryją się spadkobiercy hitlerowskich niedobitków" — napisał wicepremier Rosji Dmitrij Rogozin w swoim Twitterze.